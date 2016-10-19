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以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Home In The Woods, Facit Homes Facit Homes 木屋
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森林也許是許多人的理想住居地方，因為大自然裡的負離子和芬多精有益身心，能夠有效地舒緩我們日常緊張情緒。可是，到底要怎麼做才能打造出一個最舒適、又能夠跟四周大自然融合的實用房子呢？現在就讓這一個由哥本哈根的建築公司Facit Homes所設計的森林之家為你解答吧！

外觀

Timber Clad Exterior Facit Homes 木屋
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

以森林為家的第一法則當然是盡量使用自然元素囉！試想想，如果在森林之中突然有一大座全部由混凝土而建的建築，那會有多突兀啊！

本專案的房子於是全以木製外牆板來舖設外牆，再以五角形的木架增添個人風格與設計感，同時跟周邊的樹木融合。房子建於地台之上，這樣有助於提高視線水平，讓屋主更清楚地欣賞室外的一片綠。

單層的房子設計坪數雖然不大，但室內的空間看起來卻綽綽有餘呢！我們趕快來看看！

客廳

Living Room Facit Homes 客廳
Facit Homes

Living Room

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

落地玻璃窗為客廳提供充足的自然光，跟淺色的木地板和純白牆壁共同打造出明亮柔和的空間。玻璃窗其實還有吸熱保溫的功能，原理就像是溫室一樣，這項設計對於常年氣溫涼冷的北歐地區來說非常實用。

一旁的火爐用色單調，跟傢俱成了黑白對比，可是也不會因此搶去風頭；桌子下的墨綠色地毯和同色調的椅子彷彿把室外的森林帶進了家一樣。

餐廳、廚房和臥室

Kitchen & Bedroom Facit Homes 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Facit Homes

Kitchen & Bedroom

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

左圖的開放式廚房無疑增加了房子的空間感，縱使餐廳放了一張長木餐桌也不會覺得擁擠。廚櫃和流理台的部分大膽地採用醒目的青綠色，希望把室外的綠意一併帶進來。

右圖的臥室貫徹了北歐風的設計，以純白和純木為配搭，包括天花板、地板和睡床等等，簡單卻不單調，而且保證絕對舒適！

室內與室外

Detail Facit Homes 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Facit Homes

Detail

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

能夠座擁森林這片如此美麗的景觀，室內當然要盡量使用透明的特大玻璃，讓屋主隨時隨地地都可以感覺走進大自然一樣囉！

而室外也提供了不少休憩空間，就比如右圖的門廊位置。五角形的外框設計加添個人風格，除此以外也實用地提供了避雨遮陽的作用，確保任何時刻屋主們都可以走出屋外享受新鮮的空氣和美景。你想住在這樣子的森林房子裡嗎？

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