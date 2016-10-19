以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋

森林也許是許多人的理想住居地方，因為大自然裡的負離子和芬多精有益身心，能夠有效地舒緩我們日常緊張情緒。可是，到底要怎麼做才能打造出一個最舒適、又能夠跟四周大自然融合的實用房子呢？現在就讓這一個由哥本哈根的建築公司Facit Homes所設計的森林之家為你解答吧！
以森林為家的第一法則當然是盡量使用自然元素囉！試想想，如果在森林之中突然有一大座全部由混凝土而建的建築，那會有多突兀啊！
本專案的房子於是全以木製外牆板來舖設外牆，再以五角形的木架增添個人風格與設計感，同時跟周邊的樹木融合。房子建於地台之上，這樣有助於提高視線水平，讓屋主更清楚地欣賞室外的一片綠。
單層的房子設計坪數雖然不大，但室內的空間看起來卻綽綽有餘呢！我們趕快來看看！
落地玻璃窗為客廳提供充足的自然光，跟淺色的木地板和純白牆壁共同打造出明亮柔和的空間。玻璃窗其實還有吸熱保溫的功能，原理就像是溫室一樣，這項設計對於常年氣溫涼冷的北歐地區來說非常實用。
一旁的火爐用色單調，跟傢俱成了黑白對比，可是也不會因此搶去風頭；桌子下的墨綠色地毯和同色調的椅子彷彿把室外的森林帶進了家一樣。
能夠座擁森林這片如此美麗的景觀，室內當然要盡量使用透明的特大玻璃，讓屋主隨時隨地地都可以感覺走進大自然一樣囉！
而室外也提供了不少休憩空間，就比如右圖的門廊位置。五角形的外框設計加添個人風格，除此以外也實用地提供了避雨遮陽的作用，確保任何時刻屋主們都可以走出屋外享受新鮮的空氣和美景。你想住在這樣子的森林房子裡嗎？
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