以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋

以森林為家的第一法則當然是盡量使用自然元素囉！試想想，如果在森林之中突然有一大座全部由混凝土而建的建築，那會有多突兀啊！

本專案的房子於是全以木製外牆板來舖設外牆，再以五角形的木架增添個人風格與設計感，同時跟周邊的樹木融合。房子建於地台之上，這樣有助於提高視線水平，讓屋主更清楚地欣賞室外的一片綠。

單層的房子設計坪數雖然不大，但室內的空間看起來卻綽綽有餘呢！我們趕快來看看！