改造無極限！狹窄老房蛻變成寬敞明亮的新家

建築師和室內設計師就像是房子的化妝師一樣，總是為我們帶來驚喜。我們雖然沒有辦法改變房子的坪數大小，可是經過這些專業人是的幫助，昏暗狹窄的老房子也可以瞬間變成寬敞明亮的新家喔！今天我們來到阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），見證一所由室內設計師Nicolas Pierry所改造的老房子士怎樣蛻變成時尚新家！
一進門看到的竟然是如此陰暗的餐廳！可以改善的地方實在太多了，比如說透光不良的窗子、深色的地板、天花板和樑木，還有不搭的黑色餐桌和椅子。
經過改造的餐廳明亮和時尚太多了！舊有的鐵框窗子換成採光較佳的玻璃窗，窗簾則換上輕薄純白款式，配上經過粉刷的純白色天花板和時尚設計吊燈，餐廳明亮度瞬間提升！老舊的黑色餐桌組被換成木製傢俱，耐用又耐看。
我們只能以「混亂」來形容這個改造前的客廳——無論是沙發、電視櫃、茶几或牆壁，每一個部分跟四周圍都不搭，空間雖大可是卻被浪費掉了！連沙發上的衣服和衣架也透露了收納空間不足的問題。
改造後的客廳有了統一感，而不再是由零落傢俱組成的混亂空間了！舊有的磚牆被換成黑白色的電視櫃組合，提供了足夠的收納空間。掛牆電視看起來時尚又省位置，是絕佳的改造部分。此外，整個客廳統一使用線條俐落的自然色系傢俱，打造出一個舒適的空間。
我們再來看看樓上的一個客廳，老派的裝潢讓人聊想起老奶奶坐在搖椅上，邊打瞌睡邊弄毛衣的畫面‥‥‥這個客廳跟地面的餐廳一樣，因為採光不足而看起來非常陰暗狹窄，該是改變的時候了！
這個前後對比也差太大了吧？牆壁以不同深淺度的灰來形成層次，避免單調。窗簾和電視櫃同樣被換掉，牆上還多了一排聚光燈以彌補房子採光不足的問題。更值得一提的是，老舊的木製樓梯護欄被時尚的強化玻璃護欄取代了，實用之餘也可以擴大空間感，非常好看！
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