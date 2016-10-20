你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

改造無極限！狹窄老房蛻變成寬敞明亮的新家

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 客廳
Loading admin actions …

建築師和室內設計師就像是房子的化妝師一樣，總是為我們帶來驚喜。我們雖然沒有辦法改變房子的坪數大小，可是經過這些專業人是的幫助，昏暗狹窄的老房子也可以瞬間變成寬敞明亮的新家喔！今天我們來到阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），見證一所由室內設計師Nicolas Pierry所改造的老房子士怎樣蛻變成時尚新家！

改造前　餐廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

一進門看到的竟然是如此陰暗的餐廳！可以改善的地方實在太多了，比如說透光不良的窗子、深色的地板、天花板和樑木，還有不搭的黑色餐桌和椅子。

改造後　餐廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 餐廳
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

經過改造的餐廳明亮和時尚太多了！舊有的鐵框窗子換成採光較佳的玻璃窗，窗簾則換上輕薄純白款式，配上經過粉刷的純白色天花板和時尚設計吊燈，餐廳明亮度瞬間提升！老舊的黑色餐桌組被換成木製傢俱，耐用又耐看。

改造前　客廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

我們只能以「混亂」來形容這個改造前的客廳——無論是沙發、電視櫃、茶几或牆壁，每一個部分跟四周圍都不搭，空間雖大可是卻被浪費掉了！連沙發上的衣服和衣架也透露了收納空間不足的問題。

改造後　客廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 客廳
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

改造後的客廳有了統一感，而不再是由零落傢俱組成的混亂空間了！舊有的磚牆被換成黑白色的電視櫃組合，提供了足夠的收納空間。掛牆電視看起來時尚又省位置，是絕佳的改造部分。此外，整個客廳統一使用線條俐落的自然色系傢俱，打造出一個舒適的空間。

改造前　另外一個客廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

我們再來看看樓上的一個客廳，老派的裝潢讓人聊想起老奶奶坐在搖椅上，邊打瞌睡邊弄毛衣的畫面‥‥‥這個客廳跟地面的餐廳一樣，因為採光不足而看起來非常陰暗狹窄，該是改變的時候了！

改造後　另外一個客廳

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 客廳
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

這個前後對比也差太大了吧？牆壁以不同深淺度的灰來形成層次，避免單調。窗簾和電視櫃同樣被換掉，牆上還多了一排聚光燈以彌補房子採光不足的問題。更值得一提的是，老舊的木製樓梯護欄被時尚的強化玻璃護欄取代了，實用之餘也可以擴大空間感，非常好看！

延伸閱讀：老磚屋大改造: 老氣逼人變身時尚達人

打造質感生活! 以雪松木板打造而成的完美住宅
你喜歡改造後的房子嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了