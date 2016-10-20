改造無極限！狹窄老房蛻變成寬敞明亮的新家

改造後的客廳有了統一感，而不再是由零落傢俱組成的混亂空間了！舊有的磚牆被換成黑白色的電視櫃組合，提供了足夠的收納空間。掛牆電視看起來時尚又省位置，是絕佳的改造部分。此外，整個客廳統一使用線條俐落的自然色系傢俱，打造出一個舒適的空間。