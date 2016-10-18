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黏而不膩! 外剛內柔的北歐風相連住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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中華文化常常強調孝道和家庭關係，到今天影響依舊深遠。特別是對於傳統的家長來說，就算孩子長大了、結了婚，最好還是可以跟自己一起住互相照應；可是對於受了西方文化影響，比較嚮往獨立空間的子女們來說，他們想的常常是另外一套‥‥‥難道兩者真的不能並存嗎？當然不！所以今天我們帶大家來到韓國，參觀一所由當地設計師Richue打造、外剛內柔的北歐風房子，一起看看當中有什麼玄機！

外觀

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리슈건축

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本專案其中一個最大的特點就是兩棟房子是相連的，可是裡面的空間卻完全分隔了開來。這樣子的設計既能滿足父母，也能讓成年子女們有自己的空間，實在是一石二鳥！

房子組合的外型設計幾乎完全一樣，同樣是以鋼黑色為主調，只是兩面磚牆的選色不同而已。

外觀

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被夕陽照射的外牆額外增添了剛強的味道。陽臺小而精，可以放得下一張雙人檯。

前門

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 現代風玄關、走廊與階梯
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兩個相連的房子以一面磚牆分隔開來，對於雙方來說都有一定的隱私。前門是不鏽鋼板包邊的玻璃門，貫徹房子外表剛強的形象。

客廳

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進門以後看到的是充滿北歐風的客廳，有沒有覺得跟外表對比很強烈呢？客餐裡無論是傢俱或者牆壁都是以純白色為主調，簡單地配上木製地板，打造出舒適簡約北歐風空間。

客廳

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因為特大玻璃門和挑高設計的關係，客廳的空間感倍增。我們常常說自然光是舒適家居的關鍵，效果由此可見。

廚房和餐廳

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開放式的廚房和餐廳同樣以純白色的傢俱為主，牆上多個廚櫃提供充足的收納空間，而灰白相間的流理台則提供了足夠的料理空間。

為避免用色過於單一，設計師於是把廚房的牆粉刷成深灰色，餐廳旁邊的牆成了鮮橘色，簡單地為空間添了活力。

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閣樓

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設計師反傳統地利用長木條代替傳統牆壁，此舉不但能為閣樓提供良好的通風，還可以避免一般的厚牆阻礙採光。此外，天花板上也加設了一大個玻璃窗引入陽光，誰說閣樓一定是灰灰暗暗的？

你們喜歡這個外強內柔的房子嗎？

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Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

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