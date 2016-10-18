黏而不膩! 外剛內柔的北歐風相連住宅

本專案其中一個最大的特點就是兩棟房子是相連的，可是裡面的空間卻完全分隔了開來。這樣子的設計既能滿足父母，也能讓成年子女們有自己的空間，實在是一石二鳥！

房子組合的外型設計幾乎完全一樣，同樣是以鋼黑色為主調，只是兩面磚牆的選色不同而已。