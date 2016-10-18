黏而不膩! 外剛內柔的北歐風相連住宅

中華文化常常強調孝道和家庭關係，到今天影響依舊深遠。特別是對於傳統的家長來說，就算孩子長大了、結了婚，最好還是可以跟自己一起住互相照應；可是對於受了西方文化影響，比較嚮往獨立空間的子女們來說，他們想的常常是另外一套‥‥‥難道兩者真的不能並存嗎？當然不！所以今天我們帶大家來到韓國，參觀一所由當地設計師Richue打造、外剛內柔的北歐風房子，一起看看當中有什麼玄機！
本專案其中一個最大的特點就是兩棟房子是相連的，可是裡面的空間卻完全分隔了開來。這樣子的設計既能滿足父母，也能讓成年子女們有自己的空間，實在是一石二鳥！
房子組合的外型設計幾乎完全一樣，同樣是以鋼黑色為主調，只是兩面磚牆的選色不同而已。
開放式的廚房和餐廳同樣以純白色的傢俱為主，牆上多個廚櫃提供充足的收納空間，而灰白相間的流理台則提供了足夠的料理空間。
為避免用色過於單一，設計師於是把廚房的牆粉刷成深灰色，餐廳旁邊的牆成了鮮橘色，簡單地為空間添了活力。
設計師反傳統地利用長木條代替傳統牆壁，此舉不但能為閣樓提供良好的通風，還可以避免一般的厚牆阻礙採光。此外，天花板上也加設了一大個玻璃窗引入陽光，誰說閣樓一定是灰灰暗暗的？
你們喜歡這個外強內柔的房子嗎？
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