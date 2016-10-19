8 個必看的田園風廚房

有想過可以在廚房的牆壁上作畫嗎?利用黑板牆面作為田園風廚房牆面的搭配，木頭、紅磚加上墨綠色的牆面，這樣大膽的用色讓空間有更精彩的氛圍。
田園鄉村風除了利用木頭所帶來的溫度，配合磚牆也是重要的一個環節；簡單的利用木材與磚頭，就是創造田園風廚房的基本元素
廚房裡最棒的味道無非是媽媽的味道，在中島上掛滿廚具不單單是種裝飾，更能延伸出母親在此做菜的身影，讓飯菜香似乎也隨之撲鼻而來。
當提到田園風時，腦海浮現的畫面會出現大量的木材，但高單價的木材卻不見得讓人人都得以親近。其實不用被木材所限制，這樣的風格是一種態度，利用少許木料的搭配也是能創造出屬於自己的田園風。
給廚房來點復古味也是種典型的鄉村風格，利用古老的器具隱約也透露出一種向歷史致敬的意味。
在田園鄉村風格中，藤編器具及家具也是能強化風格的一種選擇；除了使用沉穩的木製家具外，利用藤製品似乎也能給予溫暖的力量。
在這裡利用金屬的混搭，除了強化的廚房的功能性外，也讓除了飄散一絲淡淡的工業風，而這樣的搭配也絲毫無違和感。
掛幅畫或是貼上華麗的磁磚，都沒有實實在在開扇窗來擁抱美好的田園風景來得實際，這樣的廚房裡除了採光極佳外，更讓人在做菜時心曠神怡。
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