8 個必看的田園風廚房

廚房是居家環境中最典型的功能性空間，依據每個人的使用習慣不同，將會有適合不同居家的風貌及設計。但基本上對於廚房氛圍的需求莫過於是溫暖乾淨與舒適，因此想必多數人對於田園風、鄉村風的廚房印象幾乎可以等同於夢想廚房的剪影。這次點子簿要分享 8 個質樸又具有特色的田園風廚房，讓你的夢想廚房能更具象化。當然，如果你覺得自己設計很苦手的話，我們的專家隨時為你待命!