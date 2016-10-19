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8 個必看的田園風廚房

Yungshun Lee Yungshun Lee
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores 廚房
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廚房是居家環境中最典型的功能性空間，依據每個人的使用習慣不同，將會有適合不同居家的風貌及設計。但基本上對於廚房氛圍的需求莫過於是溫暖乾淨與舒適，因此想必多數人對於田園風、鄉村風的廚房印象幾乎可以等同於夢想廚房的剪影。這次點子簿要分享 8 個質樸又具有特色的田園風廚房，讓你的夢想廚房能更具象化。當然，如果你覺得自己設計很苦手的話，我們的專家隨時為你待命!

來個黑板牆吧!

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

有想過可以在廚房的牆壁上作畫嗎?利用黑板牆面作為田園風廚房牆面的搭配，木頭、紅磚加上墨綠色的牆面，這樣大膽的用色讓空間有更精彩的氛圍。

磚牆給予的質感

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores 廚房
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

田園鄉村風除了利用木頭所帶來的溫度，配合磚牆也是重要的一個環節；簡單的利用木材與磚頭，就是創造田園風廚房的基本元素

盡收眼底的廚具

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Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
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廚房裡最棒的味道無非是媽媽的味道，在中島上掛滿廚具不單單是種裝飾，更能延伸出母親在此做菜的身影，讓飯菜香似乎也隨之撲鼻而來。

別讓木材限制

Vivienda en Mayu Sumaj, Abitar arquitectura Abitar arquitectura 廚房
Abitar arquitectura

Abitar arquitectura
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當提到田園風時，腦海浮現的畫面會出現大量的木材，但高單價的木材卻不見得讓人人都得以親近。其實不用被木材所限制，這樣的風格是一種態度，利用少許木料的搭配也是能創造出屬於自己的田園風。

古味

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zanella architettura

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給廚房來點復古味也是種典型的鄉村風格，利用古老的器具隱約也透露出一種向歷史致敬的意味。

藤製品的利用

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在田園鄉村風格中，藤編器具及家具也是能強化風格的一種選擇；除了使用沉穩的木製家具外，利用藤製品似乎也能給予溫暖的力量。

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金屬的混搭

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta 廚房
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

在這裡利用金屬的混搭，除了強化的廚房的功能性外，也讓除了飄散一絲淡淡的工業風，而這樣的搭配也絲毫無違和感。

許我一片風景吧!

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska 廚房
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

掛幅畫或是貼上華麗的磁磚，都沒有實實在在開扇窗來擁抱美好的田園風景來得實際，這樣的廚房裡除了採光極佳外，更讓人在做菜時心曠神怡。

延伸閱讀: 看圖偷學步! 5 間時尚別緻的廚房

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