老屋改造:打破雜亂後的極簡美學

時間是種很奇妙的東西，隨著時間的流逝，景物皆會有所改變；周圍的雜草隨著時間變長了，小樹也隨著時間長大了，但未經整理的空間卻只會隨著時間而斑駁老舊。但建築設計的觀念隨著時間更迭有更多適合當代的產物，老屋翻新正是利用新觀念給予舊建築新生命的方式，homify 這次要分享的是韓國達人무회건축연구소的作品，在打破雜亂後創造出來的極簡風居家美學。