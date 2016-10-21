老屋改造:打破雜亂後的極簡美學

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時間是種很奇妙的東西，隨著時間的流逝，景物皆會有所改變；周圍的雜草隨著時間變長了，小樹也隨著時間長大了，但未經整理的空間卻只會隨著時間而斑駁老舊。但建築設計的觀念隨著時間更迭有更多適合當代的產物，老屋翻新正是利用新觀念給予舊建築新生命的方式，homify 這次要分享的是韓國達人무회건축연구소的作品，在打破雜亂後創造出來的極簡風居家美學。
在改造前房屋本身可以看得出已長時間未經過整理，屋側的藤蔓已攀爬至屋舍，彷彿就要入主這棟建築。
繞過建築周圍可以發現這裡有滿滿的植披，對於生態與生物多樣性而言或許是件還不錯的結果，但就以要成為居住的生活環境而言，這樣的雜草叢生倒是難以接受的。
整理過後的屋側，似乎也不用經過太多裝飾，似乎就是讓這棟建築從雜草堆中浮現出來，打破了雜亂建立極簡的美感。
可以看得出房屋早期的豪華感，利用木質的地板家飾提升整體的質感，垂吊的掛燈也隱約透露出昔年的風華，這經過時間的沖蝕還是讓痕跡不留情地留下了。
利用更深色的木地板取代原有的廉價拼木，搭配改造後的天花板，透過落地窗的景色，時間瞬間停止了流動，這樣靜謐的畫面充分體現了這樣極簡風的美好。
設計師在客廳的天花板上做了這樣的設計，讓原以為會平凡無奇的空間有了驚奇，但依舊延續著那極簡的風格。
在餐廳裡值得一提的就是這石桌了，雖然純粹冷調而簡單，卻更顯大氣。和餐廳別緻的木質天花板做了不同材質的衝突呼應，讓這極簡風的空間裡多了些許不同的溫度，更顯精彩。
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