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自然狂想曲:內外迥異的森林木屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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現代人在汲汲營營的日常生活中，總想在生活裡找些簡單的療癒方式；在經歷科技產品的轟炸後，漸漸的覺得遠離塵囂，回歸原始山林的懷抱是種較平衡的生活模式。長居都市者會利用假期規劃露營的活動，藉由親近自然讓身心得以代謝日常的忙碌。但如果能讓家就是森林，日常就能擁有這樣自然的舒心，是否更讓人激賞?建築師Majchrzak Pracownia就讓森林與居家融合，大膽的把現代的建築隱身於天然的景觀中，創造了內外風格迥異的森林木屋。

森林小屋

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Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
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利用簡單的幾何，沒有過多搶眼的裝飾讓這樣一間現代感十足的木屋就進入到森林裡。選擇使用較深綠色調的木材，讓建築本身有較高雅的氣質。這種高雅又與自然揉合的建築，彷彿周遭的森林也是因它而生。

自然與居家

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Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
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兩片薄薄的落地玻璃門成了室內居家生活與戶外自然生態的連通道，生活在此能夠輕易地在兩者間遊走，有所區隔卻又緊貼著彼此。

工業風的設計

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走進室內完全顛覆了對森林木屋外觀的印象，這裡沒有保留木頭的氣息，沒有延續戶外自然的調性，反而用極為現代的工業風設計創造了不同於外觀的風格。

空間層次

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打破牆壁的區隔，利用家具外製的擺設與燈具的運用，讓空間自然而然地有所區隔。白色的類磚牆面更強化了工業風格，讓建築內部就像是座裝置藝術作品。

分層的利用

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從這張照片的角度可以發現在一二樓的連通上有更大的鏤空面積，雖減少了二樓的地板使用空間，卻可以讓這樣處在自然的建築能互相利用分層的資源。白天可利用二樓的採光讓底層空間更加明亮，而夜晚也利用了一樓的燈光，讓上層有柔燈的浪漫氛圍。

再次走出

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再次從房屋內部走出，重新感受自然的寧靜祥和，與剛剛在室內的精彩與那猶如藝術品般的設計有著迥異的風格。但這樣大相逕庭卻又巧妙的結合，的確深植人心啊!

延伸閱讀: 萬事起頭難! 從零到一百的現代典雅木屋

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