自然狂想曲:內外迥異的森林木屋

從這張照片的角度可以發現在一二樓的連通上有更大的鏤空面積，雖減少了二樓的地板使用空間，卻可以讓這樣處在自然的建築能互相利用分層的資源。白天可利用二樓的採光讓底層空間更加明亮，而夜晚也利用了一樓的燈光，讓上層有柔燈的浪漫氛圍。