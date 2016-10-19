20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖

當規劃設計你的家的時候，想必你腦袋中會有許多想法，而更有效率地整理這些點子的能夠讓你更加滿意最後的成果。在所有的方法中，專家所提供的 3D 立體圖能夠讓你直接地看到最相近最終成果的房子樣貌，即使建材的顏色可能會略有不同，但是結構幾乎是一樣的。這一次的點子簿，我們打算讓你直接親眼看看 20 個住宅外觀的 3D 圖，希望這些幾乎如
真人 一樣的房屋照片能夠啟發你打造屬於自己的家。
這間美麗的住宅有著大面積的落地窗，在家就能欣賞戶外的風光。
這個家一看就讓人覺得基底十分堅固，雖然一樓是大面積的灰牆，但是整體感還是十分時尚。
鐵欄杆成為這個低調的家的捍衛者，讓人更加好奇室內的樣貌。
這間住宅的門口就是美麗的露臺，木材與石頭交織出美好的畫面。
白色方塊上的方形窗戶讓這個家看起來小巧別緻，白色搭配黑色更是絕佳配對!
這個像是積木塊一樣的家，最出色的就是白色與木板的搭配了。
這個家不管哪一面都有透明的落地窗，但局部又有小牆遮蓋，既開放又隱密。
這個家的門面是不是讓人感到十分低調，而木頭的運用方式更讓外觀散發濃厚優雅感。
混凝土以及木板的搭配，讓這間住宅的外觀充滿精緻感。
這個家最吸引你的是什麼呢? 我們最愛的應該是門牌號碼的設計! 雖然是非常小的細節，卻透露出不凡的美感。
這間住宅的外觀一見就讓人感受到它的絕頂奢華，要說它是豪宅也不為過!
白色以及拼貼的外牆讓這個家不平凡，交錯的線條也令人難忘。
這個家的外觀添加了些許的田園元素，是不是讓人更好親近呢?
玻璃窗的設計，讓夜晚照明打亮時，更加閃閃發亮。
最後的這間住宅像是被分成了四個區塊，從外觀看十分多層次。
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