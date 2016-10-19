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20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
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當規劃設計你的家的時候，想必你腦袋中會有許多想法，而更有效率地整理這些點子的能夠讓你更加滿意最後的成果。在所有的方法中，專家所提供的 3D 立體圖能夠讓你直接地看到最相近最終成果的房子樣貌，即使建材的顏色可能會略有不同，但是結構幾乎是一樣的。這一次的點子簿，我們打算讓你直接親眼看看 20 個住宅外觀的 3D 圖，希望這些幾乎如 真人 一樣的房屋照片能夠啟發你打造屬於自己的家。

1. 大落地窗

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

這間美麗的住宅有著大面積的落地窗，在家就能欣賞戶外的風光。

2. 大車庫

homify 房子
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好吧，與其說這是個大車庫，倒不如說它比較像是這個家的守門員。有了這樣大片的屋頂遮蔽物，房子的隱私感也相對提升!

3. 木材

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
homify

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車子們再次佔據了房子的正面，而你可以看到車子的背後得木材柵欄，是不是一種非常優雅的遮蔽方式呢?

4. 開放式的餐廳

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

這間住宅最吸引人的，莫非就是那開放式的戶外餐廳空間了。雖然說是戶外空間，但有天花板的設計，即使是下雨天你也能呼吸著戶外的新鮮空氣用餐。

5. 混凝土

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

混凝土的建材為這間住宅帶來濃厚的現代感，然而室內的黃光則讓家中飄散溫馨氛圍。

6. 穩固的基底

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Multicolored
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

這個家一看就讓人覺得基底十分堅固，雖然一樓是大面積的灰牆，但是整體感還是十分時尚。

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7. 鐵欄杆

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

鐵欄杆成為這個低調的家的捍衛者，讓人更加好奇室內的樣貌。

8. 美麗露臺

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

這間住宅的口就是美麗的露臺，木材與石頭交織出美好的畫面。

9. 白色與黑

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

白色方塊上的方形窗戶讓這個家看起來小巧別緻，白色搭配黑色更是絕佳配對!

10. 白與木頭

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 房子
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

這個像是積木塊一樣的家，最出色的就是白色與木板的搭配了。

11. 四面無阻礙

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

這個家不管哪一面都有透明的落地窗，但局部又有小牆遮蓋，既開放又隱密。

12. 低調優雅

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

這個家的門面是不是讓人感到十分低調，而木頭的運用方式更讓外觀散發濃厚優雅感。

13. 精緻路線

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

混凝土以及木板的搭配，讓這間住宅的外觀充滿精緻感。

14. 簡單的線條

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這個家的框架其實非常簡單，但是配上了木板當作外牆後，就多了不一樣的線條層次。

15. 87 號

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石板 Beige
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

這個家最吸引你的是什麼呢? 我們最愛的應該是門牌號碼的設計! 雖然是非常小的細節，卻透露出不凡的美感。

16. 氣派的外觀

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

這間住宅的外觀一見就讓人感受到它的絕頂奢華，要說它是豪宅也不為過!

17. 特別的外牆

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

白色以及拼貼的外牆讓這個家不平凡，交錯的線條也令人難忘。

18. 略帶田園感

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos 房子
21arquitectos

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這個家的外觀添加了些許的田園元素，是不是讓人更好親近呢? 

19. 閃閃發亮

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. 房子 White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

玻璃窗的設計，讓夜晚照明打亮時，更加閃閃發亮。

20. 多層次

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. 房子 White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

最後的這間住宅像是被分成了四個區塊，從外觀看十分多層次。

延伸閱讀: 9 個適合小空間的入口設計

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