20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖

當規劃設計你的家的時候，想必你腦袋中會有許多想法，而更有效率地整理這些點子的能夠讓你更加滿意最後的成果。在所有的方法中，專家所提供的 3D 立體圖能夠讓你直接地看到最相近最終成果的房子樣貌，即使建材的顏色可能會略有不同，但是結構幾乎是一樣的。這一次的點子簿，我們打算讓你直接親眼看看 20 個住宅外觀的 3D 圖，希望這些幾乎如 真人 一樣的房屋照片能夠啟發你打造屬於自己的家。