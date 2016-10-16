美到無法眨眼! 6 間驚人的預置屋

這間大約 25 坪的小住宅以明亮且中性色調的平板搭建而成，石材的質感搭配極簡主義的簡約線條堪稱絕配。雖然住宅面積不是太大，但足以容納客廳、廚房、臥室以及餐廳。最棒的地方是，裡面還有兩間浴室！

看完這六間預製屋，你是否也心動了呢？