美到無法眨眼! 6 間驚人的預置屋

要蓋好一間房子，從規劃到完工可能需要好幾年的時間，而所需的成本更有可能難以一語道盡。對於期望能在短時間內就把房子蓋好的你來說，預製屋是最理想的方案了！預製屋施工容易，因此對於時間有限的人來說是完美的發明。除了建材好處理，可以在三個月內完成外，施工時間也大約只需一週。許多人也許會擔心預製屋的耐用性與美觀性，放心，這兩者皆可兼顧。如果你心存懷疑，那就跟著我們的腳步，一起欣賞由 6 位不同的專家們所打造的美麗且堅固的預製屋吧！
這間預製屋的外型實在太有現代感了，由不同色階的木材所堆疊出的方狀外觀除了兼顧了美觀性外，也更貼近自然。
如果你想要看更多細節，你可以參考這本點子簿：迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒
這間不到 15 坪的小屋散發著傳統之美。以漆上深藍色的木頭做為身軀的房子，搭配上了白色的門與窗，簡單卻又溫馨可愛。雖然這間房子不大，但是卻提供了生活所需的所有機能。對我們而言，這是以有限算所打造出的精彩之作。
不到 10 坪，以木頭為主建材的這間小小木屋非常有現代設計感，迷你的空間十分適合一個人或是小倆口。也許你看不出來，但是這間房子內其實暗藏了兩間小客廳！而更令人驚訝的是，只需要不到一小時的時間，就能完成這間房子的施工程序！
預製屋不只有小尺碼，厲害的建築師總是能夠設計出較大的預製屋。以玻璃以及木材建成的這間房子傾吐著現代住宅的奢華氣息，位在充滿綠意的地點的家更佔了地點的大優勢。大面積的落地窗則讓充足的溫暖陽光照射進屋內。
這間貨櫃屋是特別的預製屋款。以廢棄的運送材質所搭建而成，想當然耳這個家可以很快速且簡單地搭建而成。裝潢方面，設計師注入了溫馨且美麗的元素，試想在晚上的時候在此用餐小酌，一定非常愜意放鬆吧！
這間大約 25 坪的小住宅以明亮且中性色調的平板搭建而成，石材的質感搭配極簡主義的簡約線條堪稱絕配。雖然住宅面積不是太大，但足以容納客廳、廚房、臥室以及餐廳。最棒的地方是，裡面還有兩間浴室！
看完這六間預製屋，你是否也心動了呢？