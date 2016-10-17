會讓你心悸動的含裝潢 333 坪住宅

如果你喜歡前衛且當代的建築的話，相信我們這次要介紹的家絕對能讓你眼睛一亮。寬敞的 333 坪的空間中，每個角落都毫不馬虎，堆疊了層層來自建築師那不可思議的腦袋的驚喜。這間住宅點亮了南非約翰尼斯堡的天際線，而由於其坐落在自然的環境中，因此天然的景觀也成為設計的一部分。
如果你是個細節控的話，那麼這個別緻又時尚的家絕對會讓你有看不完的設計。現在就跟我們一起旅行，欣賞一個可能會改變你對家的既定印象的精彩作品。
這個角度顯示專家如何分配空間，依照垂直與水平的不同形狀與層面，這個家從外觀就讓人看得目不暇給。
住宅的內部是採開放式設計，讓裡外的空氣能交互流動。建築師採用了變形的鋼作為包覆內部的主要結構，這種方式也被稱為寄生式的建築。也因為這樣的建築手法，住宅本身既有剛硬的線條，又能同時顯得有靈活的弧度。
從街上看這間住宅可以感受到建材的穩固性，大面積的牆面也讓人很有安心感。夜晚的照明打在建築身上的時候，更加凸顯了外觀的硬度，同時也帶來跟白天不同的視覺感受。
進到室內後，由於開放式的設計以及大片的玻璃窗，你會誤以為你還置身室外。黑色的沙發椅及咖啡桌十分時尚，仔細看這個起居空間的每個家具以及家飾品，你都會發現設計師對於細節的著重。
這個家總共有四間帶浴室的臥室，而我們現在看到的這一間則與戶外完美的結合。在這間臥室內你可以享受到環繞著房子的美麗景色，至於裝潢方面，鋼、玻璃和混凝土依舊是主要的素材，色調則以黑黃白組合而成。
除了美觀性之外，建築師也相當重視節能，因此設計了以水地暖的系統，而這個系統則與太陽能電板連結在一塊，因此能能夠減低對環境的傷害。
上了樓後，在這個露臺你可以看到另外一個小型的客廳，這間客廳相較之下走較為輕鬆的風格，但是那獨特造型的沙發依舊不失時尚感。而在這個寬敞的露臺上，大家可以盡情地欣賞約翰尼斯堡那得天獨厚的自然美景。
看完了這間巨大的建築，不妨來瞧瞧極為小巧的房子吧!