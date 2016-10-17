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會讓你心悸動的含裝潢 333 坪住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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如果你喜歡前衛且當代的建築的話，相信我們這次要介紹的家絕對能讓你眼睛一亮。寬敞的 333 坪的空間中，每個角落都毫不馬虎，堆疊了層層來自建築師那不可思議的腦袋的驚喜。這間住宅點亮了南非約翰尼斯堡的天際線，而由於其坐落在自然的環境中，因此天然的景觀也成為設計的一部分。

如果你是個細節控的話，那麼這個別緻又時尚的家絕對會讓你有看不完的設計。現在就跟我們一起旅行，欣賞一個可能會改變你對家的既定印象的精彩作品。

外觀

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這個角度顯示專家如何分配空間，依照垂直與水平的不同形狀與層面，這個家從外觀就讓人看得目不暇給。

住宅的內部是採開放式設計，讓裡外的空氣能交互流動。建築師採用了變形的鋼作為包覆內部的主要結構，這種方式也被稱為寄生式的建築。也因為這樣的建築手法，住宅本身既有剛硬的線條，又能同時顯得有靈活的弧度。

夜晚

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

從街上看這間住宅可以感受到建材的穩固性，大面積的牆面也讓人很有安心感。夜晚的照明打在建築身上的時候，更加凸顯了外觀的硬度，同時也帶來跟白天不同的視覺感受。

戶外空間

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 露臺
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

由於可用的面積非常充足，因此建築師將戶外的座椅區與主建築分隔開來，讓大人小孩們在結束泳池的愉悅時間後可以在此舒適地休息。建材方面，建築師使用了鋼、玻璃和混凝土，讓裡外的空間具備現代的時尚感。

起居空間

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

進到室內後，由於開放式的設計以及大片的玻璃窗，你會誤以為你還置身室外。黑色的沙發椅及咖啡桌十分時尚，仔細看這個起居空間的每個家具以及家飾品，你都會發現設計師對於細節的著重。

與室外結合的臥室

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 臥室
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這個家總共有四間帶浴室的臥室，而我們現在看到的這一間則與戶外完美的結合。在這間臥室內你可以享受到環繞著房子的美麗景色，至於裝潢方面，鋼、玻璃和混凝土依舊是主要的素材，色調則以黑黃白組合而成。

除了美觀性之外，建築師也相當重視節能，因此設計了以水地暖的系統，而這個系統則與太陽能電板連結在一塊，因此能能夠減低對環境的傷害。

樓上的空間

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

上了樓後，在這個露臺你可以看到另外一個小型的客廳，這間客廳相較之下走較為輕鬆的風格，但是那獨特造型的沙發依舊不失時尚感。而在這個寬敞的露臺上，大家可以盡情地欣賞約翰尼斯堡那得天獨厚的自然美景。

看完了這間巨大的建築，不妨來瞧瞧極為小巧的房子吧!

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