會讓你心悸動的含裝潢 333 坪住宅

如果你喜歡前衛且當代的建築的話，相信我們這次要介紹的家絕對能讓你眼睛一亮。寬敞的 333 坪的空間中，每個角落都毫不馬虎，堆疊了層層來自建築師那不可思議的腦袋的驚喜。這間住宅點亮了南非約翰尼斯堡的天際線，而由於其坐落在自然的環境中，因此天然的景觀也成為設計的一部分。

如果你是個細節控的話，那麼這個別緻又時尚的家絕對會讓你有看不完的設計。現在就跟我們一起旅行，欣賞一個可能會改變你對家的既定印象的精彩作品。