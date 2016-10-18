預置屋: 5 個月內完工的溫暖空間

乍看之下，這間在義大利的琴塔洛的這間房子就像是其他村莊內的傳統義大利住宅，令人難以聯想到這會是使用快速施工技術所建成的預置屋。房子使用木材作為主結構，支撐起牆壁與樑柱。

來自義大利的達人專攻於設計以及建造節能建築，他們將石膏纖維與岩棉夾在牆壁中間，以提供良好的保溫性，以確保冬季的時候室內是溫暖宜人的，而夏天則涼爽舒適。據達人們所言，這種類型的房子，可以在以混凝土打好地基後的 20 週或是 5 個月內完工。使用時高纖維也是個聰明的方法，因為其外型看起來類似石膏，但卻可以支撐高達 60 公斤的重量，而一般石膏只能支撐約 10 公斤的重量。

想要了解這間預置屋的現代元素，就讓我們往下欣賞吧…