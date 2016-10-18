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預置屋: 5 個月內完工的溫暖空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl 房子
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乍看之下，這間在義大利的琴塔洛的這間房子就像是其他村莊內的傳統義大利住宅，令人難以聯想到這會是使用快速施工技術所建成的預置屋。房子使用木材作為主結構，支撐起牆壁與樑柱。

來自義大利的達人專攻於設計以及建造節能建築，他們將石膏纖維與岩棉夾在牆壁中間，以提供良好的保溫性，以確保冬季的時候室內是溫暖宜人的，而夏天則涼爽舒適。據達人們所言，這種類型的房子，可以在以混凝土打好地基後的 20 週或是 5 個月內完工。使用時高纖維也是個聰明的方法，因為其外型看起來類似石膏，但卻可以支撐高達 60 公斤的重量，而一般石膏只能支撐約 10 公斤的重量。

想要了解這間預置屋的現代元素，就讓我們往下欣賞吧…

外觀

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Barra&amp;Barra Srl

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坐落在義大利皮埃蒙特的一個小村莊 - 琴塔洛的這間房子外觀的設計上與周圍的住家保持一致性，也就是這個村莊的傳統建築風格。 

大閣樓

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Barra&amp;Barra Srl

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這間預置屋佔地大約 20 坪，挑高的設計讓房內設有一間大閣樓，以及臥室、浴室與辦公室。值得注意的是以實木的樑柱支撐傾斜的屋頂，並以 22 厘米厚的木頭纖維所覆蓋。如同一樓，這個區域也採用了橡木地板，增添溫暖氛圍。

客廳

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這間房子總共有三層樓- 地下室、一樓和閣樓。 地下室大約 80 坪，由鋼筋混凝土製成，而這寬敞的空間則包括了一個酒窖、車庫和洗衣區。

佔約 60 坪的一樓有客廳、餐廳和廚房。除此之外還有兩間臥室、一間更衣室、一間浴室和一個洗衣房。 在起居室的空間內，設計師將天花板高度加倍，以讓室內充滿自然光。雖然高度高，但是設計師也安裝了中央供暖以及智能居家自動化的系統，因此室內在冬天時不會過冷。除了這個區域外，所有的房間都有控制通風和中央空調的設備，這樣結合現代科技的設計，是不是也讓你羨慕呢?

細節魔人

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雖然建築師選擇使用 PVC 門窗，但採用木材塗層的素材依舊維持其具傳統特色的樣貌。整個家都採用絕緣的措施，因此可以防止損耗熱能，進而減少使用的能源，可謂是綠建築的代表! 

現代風的廚房

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl 餐廳
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這個走現代風的家中有間開放式的廚房，設備以及設計都很簡單，但是能夠提供非常完善的機能。黑色搭配白色的餐廳與廚房流理台簡約又俐落!

延伸閱讀: 45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋

向大自然致敬: 木香與陽光纏繞的挑高美宅
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庭院

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