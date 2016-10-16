萬事起頭難! 從零到一百的現代典雅木屋

你喜歡自己動手做東西嗎? 親自去挑選材料，構思著詳細的設計，最後看到成品，那從無到有的成就感，應該是無法用言語形容的吧?
對於這樣的你來說，如果你有機會打造自己的家，你會希望購買一間已經完工的預售屋，還是從零開始，親自參與設計以及施工過程，看著自己的構想開花結果呢?
如果你屬於後者的話，這次的點子簿也許可以帶給你一些靈感。我們將要帶你欣賞一間在空地蓋起的一間木屋。這間房子的造型從遠看絕對不像是你想像中的木製房屋，而進到屋內之後，你會驚嘆內部的典雅氣息。
準備好了嗎? 一起感受從零到一百的時尚木屋誕生過程吧!
施工完畢後，那氣派的石頭階梯步道，是不是很有歐洲貴氣莊園的氣息呢? 在接近大門處的矮牆以及玻璃圍欄像是這個家的護城河一樣。而這個家最搶眼的絕對是像是 Do Re Mi 一樣由高到低的層次設計，而大面積的窗戶可以反射屋外的景色，因此室內的人可以享受充足的自然光，卻又不必害怕被外人偷窺。
來吧，讓我們靠近看看這個家。精緻的木板垂直排好，變成美麗的牆面，與反射的鏡面完美配合，搖身成為這個家的招牌設計。傾斜的屋頂帶有一點傳統木屋的味道，但又添加了現代的風格。
踏入了這個家後，寬敞且無隔閡感的起居空間讓人感到神清氣爽。客廳中沒有過多的裝飾，只是簡單的沙發座椅以及腳墊就構成了典雅舒適的空間。嵌入天花板的照明，更為客廳帶來了時尚感。
這個家的樓梯空間居然暗藏了這樣的驚喜!貫穿了三樓的水晶飾品讓樓梯這樣平凡的空間瞬間增色許多! 如果家中有這樣的美麗裝置，應該在家中各個樓層走道的時間也會變得更愉悅吧?
這個家除了美好的設計之外，其實最美麗的是從陽台望出去的景緻。如果能每天看著這樣鬱鬱蔥蔥的綠意，是否心中的鬱悶感都能一掃而空呢?
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