萬事起頭難! 從零到一百的現代典雅木屋

你喜歡自己動手做東西嗎? 親自去挑選材料，構思著詳細的設計，最後看到成品，那從無到有的成就感，應該是無法用言語形容的吧?

對於這樣的你來說，如果你有機會打造自己的家，你會希望購買一間已經完工的預售屋，還是從零開始，親自參與設計以及施工過程，看著自己的構想開花結果呢?

如果你屬於後者的話，這次的點子簿也許可以帶給你一些靈感。我們將要帶你欣賞一間在空地蓋起的一間木屋。這間房子的造型從遠看絕對不像是你想像中的木製房屋，而進到屋內之後，你會驚嘆內部的典雅氣息。

準備好了嗎? 一起感受從零到一百的時尚木屋誕生過程吧!