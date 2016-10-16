一提到在郊區生活，要馬得到的回應就是 好愜意，要馬可能就是 好無聊。對於某些人來說，能在郊區生活有如夢想成真，對這些人來說，住在郊區比居住在城市更安全，更安靜，也更適合有小孩的家庭。遠離城市，居住在郊區可能是一個十分理想的想法，然而由於郊區也顯得較為孤立，必須捨棄繁華的都市的便利性。今天的家則會改變不愛郊區的人的想法。

由專家 Isabela Canaan 所設計的這間有趣的獨立住家，擁有精緻的風格和充滿質感的裝潢，這個大型的住宅十分豪華，也拋棄了傳統單調的典型郊區住宅風格。

有充足的自然光線，柔和的質感以及色調，我們等不及要參觀這間別緻的家！加入我們，一起探索吧…