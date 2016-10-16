一提到在郊區生活，要馬得到的回應就是 好愜意，要馬可能就是 好無聊。對於某些人來說，能在郊區生活有如夢想成真，對這些人來說，住在郊區比居住在城市更安全，更安靜，也更適合有小孩的家庭。遠離城市，居住在郊區可能是一個十分理想的想法，然而由於郊區也顯得較為孤立，必須捨棄繁華的都市的便利性。今天的家則會改變不愛郊區的人的想法。
由專家 Isabela Canaan 所設計的這間有趣的獨立住家，擁有精緻的風格和充滿質感的裝潢，這個大型的住宅十分豪華，也拋棄了傳統單調的典型郊區住宅風格。
有充足的自然光線，柔和的質感以及色調，我們等不及要參觀這間別緻的家！加入我們，一起探索吧…
當你經過這條街的時候，你會不會駐足看這間房子呢? 柔和的牆面以及木頭的小門，以及屋頂上的磚瓦，這樣美麗的畫面讓人無法移開視線。
打開木頭外門後，迎向你的是直領家門，穩重的灰色地板，以及兩旁的滿滿綠意。想像一下，當你工作回家的時候，看到迎向你的是木頭的質感以及溫暖的黃光，心中是不是一點也不會感到寂寞呢?
與較為柔和的外觀相比，一進門後，你是不是被奢華的室內裝潢給嚇到了?氣派的沙發座椅以及寬大的木頭咖啡桌，再加上大面積的皮草地毯，身在這間客廳，似乎會有自己是個國王的錯覺?!
客廳的另外一端是餐廳的空間，這樣沒有隔間的設計讓住的人行動起來更為便利。這張圖中的亮點，則是不凡的水滴燈飾，以及走典雅風格的白色燈具。
如果你熱愛料理，這間廚房應該會讓你愛不釋手吧?! 如此寬敞的空間，要在這裡打滾都可以! 現代化的廚房家電設備讓人料理起來更加得心應手!
你可以在正對著廚房的吧檯桌吃早餐，晚上與朋友在此小酌。這樣半開放式的設計，是不是很有時尚餐廳的 fu 呢?
既然起居空間如此奢華，那麼浴室當然也不能遜色。金色的牆面帶來濃厚的奢華感，浴缸外圍的木頭則帶點日系的禪風，讓玉是這個空間更加有舒緩的效果。
臥室的天花板的木頭樑柱是設計的亮點，而牆上的照明也讓臥室更加特別。
看完這樣幾近完美的家，你是否也想住在郊區了呢?
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