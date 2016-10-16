你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

外在美，內在絕美!

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

一提到在郊區生活，要馬得到的回應就是 好愜意，要馬可能就是 好無聊。對於某些人來說，能在郊區生活有如夢想成真，對這些人來說，住在郊區比居住在城市更安全，更安靜，也更適合有小孩的家庭。遠離城市，居住在郊區可能是一個十分理想的想法，然而由於郊區也顯得較為孤立，必須捨棄繁華的都市的便利性。今天的家則會改變不愛郊區的人的想法。

專家 Isabela Canaan 所設計的這間有趣的獨立住家，擁有精緻的風格和充滿質感的裝潢，這個大型的住宅十分豪華，也拋棄了傳統單調的典型郊區住宅風格。 

有充足的自然光線，柔和的質感以及色調，我們等不及要參觀這間別緻的家！加入我們，一起探索吧…

整條街上最美的家!

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

當你經過這條街的時候，你會不會駐足看這間房子呢? 柔和的牆面以及木頭的小門，以及屋頂上的磚瓦，這樣美麗的畫面讓人無法移開視線。

歡迎回家

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

打開木頭外門後，迎向你的是直領家門，穩重的灰色地板，以及兩旁的滿滿綠意。想像一下，當你工作回家的時候，看到迎向你的是木頭的質感以及溫暖的黃光，心中是不是一點也不會感到寂寞呢?

奢華感

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

與較為柔和的外觀相比，一進門後，你是不是被奢華的室內裝潢給嚇到了?氣派的沙發座椅以及寬大的木頭咖啡桌，再加上大面積的皮草地毯，身在這間客廳，似乎會有自己是個國王的錯覺?!

寬敞的開放空間

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 餐廳
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

客廳的另外一端是餐廳的空間，這樣沒有隔間的設計讓住的人行動起來更為便利。這張圖中的亮點，則是不凡的水滴燈飾，以及走典雅風格的白色燈具。

完美廚房

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

如果你熱愛料理，這間廚房應該會讓你愛不釋手吧?! 如此寬敞的空間，要在這裡打滾都可以! 現代化的廚房家電設備讓人料理起來更加得心應手!

早上吃早餐，晚上喝小酒

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 露臺
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

你可以在正對著廚房的吧檯桌吃早餐，晚上與朋友在此小酌。這樣半開放式的設計，是不是很有時尚餐廳的 fu 呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

浴室也不遜色

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

既然起居空間如此奢華，那麼浴室當然也不能遜色。金色的牆面帶來濃厚的奢華感，浴缸外圍的木頭則帶點日系的禪風，讓玉是這個空間更加有舒緩的效果。

說晚安

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 臥室
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

臥室的天花板的木頭樑柱是設計的亮點，而牆上的照明也讓臥室更加特別。

看完這樣幾近完美的家，你是否也想住在郊區了呢?
延伸閱讀: 永恆經典的住宅

萬事起頭難! 從零到一百的現代典雅木屋
你最喜歡哪個區域呢? 讓我們聽聽你的想法吧~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了