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光的魔法: 4 個因光而生的空間改造案

Yungshun Lee Yungshun Lee
Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 餐廳
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設計一個良好居住空間的兩大元素，無非是通風及採光。良好的通風可利用空氣的對流調節溫差，保持空間溫度的舒適；良好的採光除了決定第一眼的空間印象外，更是所有居住空間功能性的基礎。這次點子簿要分享的是 4 間原本灰頭土臉，並且陰暗抑鬱的老屋，在專家們的改造下，讓光進入居家空間裡，重新復活的改造奇蹟。

對房屋改造有興趣，不妨可以參考廢棄農舍的唯美變身

1. 缺乏光照的色調

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

在改造前可以明顯的感受到空間的光線不足，在這樣的情況下，無論是多繽紛的色彩都無法在空間裡呈現，儘管如何乾淨，但給人的第一印象就是昏暗。老屋改造前有著磚牆搭配木質家具的設計，應該是想呈現出田園風的居家環境，但少了足夠的光線，這樣風格的元素完全只能成為陰暗角落的附屬品。

而上圖的這個空間雖用了大紅色調的窗簾及沙發，但因採光不足，客廳還是只能被看待成角落。

改造後：利用色調強化採光

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 客廳
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

用純白牆面取代磚牆，將空間中較為暗沉色調的家具擺飾汰換成簡約明亮的物品，例如照片中將暗棕色的茶几更換成白色，似乎就有畫龍點睛的效果，讓光在這空間裡活了起來。

改造後：窗明几淨

Remodelacion PH / Pent House, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 客廳
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

利用白色窗簾增加透光度來增加自然的採光，同時也將天花板以純白的色調來增加空間的明亮度；除此之外更利用吊燈來加強光線不足的區塊，讓空間多了溫馨的氛圍。

所有空間元素一律以採光為第一優先，不用過多華麗的裝飾，透過光的魔法，這空間就一整個大變身了。

2. 昏暗的空白

ANDAR MODELO 31 DE JANEIRO, Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer

Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer
Guillaume Jean Architect & Designer

這面牆上能夠畫上些甚麼?陰天？雨天？還是大太陽的南邊？試著在斑駁牆面上尋找著某些動人的故事，但能否不是灰色的?

窗外的期待化身成為簡約的幸福

ANDAR MODELO 31 DE JANEIRO, Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer

Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer
Guillaume Jean Architect & Designer

改造過後的空間，讓人不用特地去期待窗外的風景，純白的色調給人一種簡單的幸福感；挑高的窗簾也似乎讓這兩片窗的美好更加深了。

3. 老舊過時的物件

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
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雖說深色的木門架可以給空間一種沉穩的氛圍，但搭配上暗黃色的牆面及昏暗的燈光，這樣完全呈現出老舊公寓的典型風格，看著照片隱約都能聞到一股老舊的氣味。

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改造後呈現了絕代風華感

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 餐廳
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

淘汰掉老舊的木門架，更用潔白的色調汰換掉那暗黃色的不堪，搭配良好的採光，公寓彷彿獲得新生。並且也保留了些許木頭的溫度，讓居家的氣息保持溫馨。

清新舒適的臥房

ANDAR MODELO 31 DE JANEIRO, Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer

Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer
Guillaume Jean Architect & Designer

潔白的大面積櫥物櫃，以及木頭的地板，改造後的臥室讓人一點也不想走出門。

4. 驚悚故事

Ristrutturazione d'interni, RESIDENZIALE, Studio Architettura Arch. Francesca Tronci Studio Architettura Arch. Francesca Tronci
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci

Studio Architettura Arch. Francesca Tronci
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci

最後要看的這個改造專案的主角，當你從門口望入的房屋主體時，除了用斷垣殘壁來表示，似乎也很難再找得到甚麼形容詞。改造前的空間仔細感受，說不定還有靈異空間的驚悚錯覺。

改造後：入門的讚嘆

Ristrutturazione d'interni, RESIDENZIALE, Studio Architettura Arch. Francesca Tronci Studio Architettura Arch. Francesca Tronci 餐廳
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci

Studio Architettura Arch. Francesca Tronci
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci
Studio Architettura Arch. Francesca Tronci

改造過後的建築有種溫馨的舒適感，從客廳、餐廳連接到廚房，雖是狹長型的房屋結構，卻也巧妙的利用家具物件的擺設做出無牆面的區隔，讓每個空間都有獨特的風情。

這四間老屋翻新的故事，都再次告訴我們，不管多麼殘舊的物件，都能在對的專家的巧手下重生。

被動式房屋的秘密
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