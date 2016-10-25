光的魔法: 4 個因光而生的空間改造案

在改造前可以明顯的感受到空間的光線不足，在這樣的情況下，無論是多繽紛的色彩都無法在空間裡呈現，儘管如何乾淨，但給人的第一印象就是昏暗。老屋改造前有著磚牆搭配木質家具的設計，應該是想呈現出田園風的居家環境，但少了足夠的光線，這樣風格的元素完全只能成為陰暗角落的附屬品。
而上圖的這個空間雖用了大紅色調的窗簾及沙發，但因採光不足，客廳還是只能被看待成角落。
用純白牆面取代磚牆，將空間中較為暗沉色調的家具擺飾汰換成簡約明亮的物品，例如照片中將暗棕色的茶几更換成白色，似乎就有畫龍點睛的效果，讓光在這空間裡活了起來。
利用白色窗簾增加透光度來增加自然的採光，同時也將天花板以純白的色調來增加空間的明亮度；除此之外更利用吊燈來加強光線不足的區塊，讓空間多了溫馨的氛圍。
所有空間元素一律以採光為第一優先，不用過多華麗的裝飾，透過光的魔法，這空間就一整個大變身了。
這面牆上能夠畫上些甚麼?陰天？雨天？還是大太陽的南邊？試著在斑駁牆面上尋找著某些動人的故事，但能否不是灰色的?
改造過後的空間，讓人不用特地去期待窗外的風景，純白的色調給人一種簡單的幸福感；挑高的窗簾也似乎讓這兩片窗的美好更加深了。
雖說深色的木門架可以給空間一種沉穩的氛圍，但搭配上暗黃色的牆面及昏暗的燈光，這樣完全呈現出老舊公寓的典型風格，看著照片隱約都能聞到一股老舊的氣味。
淘汰掉老舊的木門架，更用潔白的色調汰換掉那暗黃色的不堪，搭配良好的採光，公寓彷彿獲得新生。並且也保留了些許木頭的溫度，讓居家的氣息保持溫馨。
潔白的大面積櫥物櫃，以及木頭的地板，改造後的臥室讓人一點也不想走出門。
最後要看的這個改造專案的主角，當你從門口望入的房屋主體時，除了用斷垣殘壁來表示，似乎也很難再找得到甚麼形容詞。改造前的空間仔細感受，說不定還有靈異空間的驚悚錯覺。
改造過後的建築有種溫馨的舒適感，從客廳、餐廳連接到廚房，雖是狹長型的房屋結構，卻也巧妙的利用家具物件的擺設做出無牆面的區隔，讓每個空間都有獨特的風情。
這四間老屋翻新的故事，都再次告訴我們，不管多麼殘舊的物件，都能在對的專家的巧手下重生。