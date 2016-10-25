光的魔法: 4 個因光而生的空間改造案

利用白色窗簾增加透光度來增加自然的採光，同時也將天花板以純白的色調來增加空間的明亮度；除此之外更利用吊燈來加強光線不足的區塊，讓空間多了溫馨的氛圍。

所有空間元素一律以採光為第一優先，不用過多華麗的裝飾，透過光的魔法，這空間就一整個大變身了。