打造質感生活! 以雪松木板打造而成的完美住宅

雪松是一種在加拿大極受歡迎的木材，它美麗的外觀和優越的材質，可以為建築設計打造出絕美的風格來！今天我們要帶你去參觀一座建造於 1960 年的平房，看它是如何運用這種建材變身為一座現代化的美觀住宅。這座位於倫敦的房子，是由 ETC Urban 設計師團隊負責改造，他們利用西部紅雪松木條，將整座建物打造成無比的華麗吸睛。現在就一起來細細欣賞！