打造質感生活! 以雪松木板打造而成的完美住宅

雪松是一種在加拿大極受歡迎的木材，它美麗的外觀和優越的材質，可以為建築設計打造出絕美的風格來！今天我們要帶你去參觀一座建造於 1960 年的平房，看它是如何運用這種建材變身為一座現代化的美觀住宅。這座位於倫敦的房子，是由 ETC Urban 設計師團隊負責改造，他們利用西部紅雪松木條，將整座建物打造成無比的華麗吸睛。現在就一起來細細欣賞！
從外部可以欣賞到它精緻、優雅又簡約的門面。建物的底層是灰色牆壁，上層則是以華麗的雪松打造成的外圍。設計師們運用雪松木條的紋理，和光滑的灰色牆面構成明顯的對比，襯托著大型的窗戶和玻璃門，陽光源源透入室內，新穎時尚又具功能性，令人讚嘆不已！
信步走到房子的另一側，在這裡我們看見一座華麗的玻璃立方體，從這個角度可以隱約一窺室內。透明的玻璃搭配上木質和灰色的外牆，創造出極為別緻的外觀，和綠色的樹木和繁茂的花園構成絕美的風景！
走進室內，看見一處開放的起居室，極具時尚風格的裝潢，帶來明亮的視覺觀感。客廳採用中性色系，與外部的灰白色調相搭。室中擺上美麗的鮮花，將這處空間裝扮得活潑有朝氣！牆上設有白色櫥櫃，上面擺放了小花瓶和花盆，為空間加添了輕鬆的氛圍。
木製的樓梯帶有美麗的紋理，除了功能性外，也增添了設計上的新元素，讓這處空間更增魅力。設計師在樓梯旁擺上一把扶手椅，既可坐下休憩，又可當作空間裡的裝飾配件。樓梯上就是我們剛剛從外面看見的大型玻璃立方體，它讓整個空間充滿了清新舒爽的氣息！
這處迷人的灰色廚房與餐廳相連，讓家人和來訪的親朋好友能夠在此互動。中間的條桌巧妙地將廚房和家中其他部分隔開，但又同時保持客廳與廚房的聯繫。訪客可以坐在條桌上，一邊和負責料理的主人閒聊，同時還可以享受一杯咖啡或美酒，分享生活中的趣聞！白色的牆壁和花瓶裡的花束，為空間帶來美麗的觀感。
設計師在此打造出美麗、舒適又時尚的風格。四腳床舖自帶低調奢華的魅力，搭配地板上華麗風的地毯，中性化顏色卻散發出十足的個性美。長版的窗簾和灰色毛絨毯為房間增添優雅氣息。臥室裡的檯燈散發出柔軟的光線，讓這處私人空間浪漫成一座完美的私人小天堂！
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