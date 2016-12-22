5 個能夠讓你獲得靈感的小浴室改造專案

你也是在浴室一待就可以待上快一小時的人嗎? 從卸下你的衣服到細心地抹去你當日的妝容，然後打開蓮蓬頭開關，讓溫度恰到好處的流水洗淨你一日的繁忙與疲憊，這樣的過程是不是挺療癒的呢?
如果要能夠享受這樣的時間，絕對要以高標準要求浴室的整潔以及明亮度，從照明到素材以及色系的選用都不可馬虎才是! 這次的點子簿我們找來了五間讓人只想閉著眼睛洗完戰鬥澡的破爛小浴室，這些讓人一看就觸目驚心的空間在經過專家們的打造後，變身成為閃閃發亮的明亮浴室。
讓我們出發一起探索這五個改造的過程吧~
這間浴室改造前的磁磚都脫落了，如果在這裡洗澡，真的會不敢睜開眼睛。除此之外，十分過時的衛浴設備也絕對無法讓你享受在這裡如廁以及沐浴的時光!
改造後的浴室簡直是
女大十八變，設計師大膽地使用了黑色系，配合溫暖的黃光，讓空間看起來依舊十分有朝氣。換上了現代化的衛浴設備，想必早晨的如廁時間一定更加美好吧!
這間浴室使用的色系實在是跟時尚沾不上邊，而且反而讓原本面積就不大的浴室看起來更狹小了…
白色取代了原本的暗紅色，同樣面積的小浴室居然可以變得如此寬敞。除了洗手台以及馬桶都換上新的之外，專家還特地添加了浴缸，讓屋主可以從此愜意地享受泡澡時間~
跟上面的浴室一樣，這間浴室的用色也不太討喜，紫色的馬桶座蓋配上土色的磁磚，讓人會懷疑居住的人的品味。
又是一個讓人體會到白色的神奇魔力的改造成果! 白色的牆面與地板，加上大面積的鏡子，都讓小浴室變得更寬敞。瞧瞧改造後居然還有浴缸，是不是讓你也感到很雀躍呢?
改造前的浴室似乎沒有經過完善的規劃，原有的格局浪費了一些可用的角落。
米白色的牆面搭配上水洗感的儲物櫃，改造後的浴室十分別緻。原本的擁塞感消失了，取而代之的是令人心胸都開闊起來的開放感!
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