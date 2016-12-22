5 個能夠讓你獲得靈感的小浴室改造專案

你也是在浴室一待就可以待上快一小時的人嗎? 從卸下你的衣服到細心地抹去你當日的妝容，然後打開蓮蓬頭開關，讓溫度恰到好處的流水洗淨你一日的繁忙與疲憊，這樣的過程是不是挺療癒的呢?

如果要能夠享受這樣的時間，絕對要以高標準要求浴室的整潔以及明亮度，從照明到素材以及色系的選用都不可馬虎才是! 這次的點子簿我們找來了五間讓人只想閉著眼睛洗完戰鬥澡的破爛小浴室，這些讓人一看就觸目驚心的空間在經過專家們的打造後，變身成為閃閃發亮的明亮浴室。

讓我們出發一起探索這五個改造的過程吧~