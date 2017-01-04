鄉間的品味生活：散發北歐質感的獨棟住宅

設計師在外觀上使用了暖色系搭配有不同層次的冷色調，因此創造出更強烈的對比。石板以及木頭則是來自天然的建材，與周圍的綠意互相呼應。

大面積的使用白色牆面，配上小區塊的木材，這個家給人的第一印象簡單又清新，而白與木材也正是北歐風格最基本的兩種元素。在家門口鋪上了略彎的小步道，是不是增添了一點小巧可愛的氣息呢？