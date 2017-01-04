鄉間的品味生活：散發北歐質感的獨棟住宅

如果要到鄉下蓋一間房子，展開夢想已久的愜意鄉間生活，你會想要採用什麼樣的風格呢？北歐風的設計理念看似與質樸的鄉間不搭嘎，其實不然。北歐的風格主打來自自然的溫暖木頭素材，以及簡單的色系與設計，這樣的風格其實能讓你的田園生活更加有質感呢！
這一次我們要帶你來到韓國，親眼瞧瞧專家在鄉間所打造的散發北歐質感的獨棟住宅。這間住宅有著自然色系的外表，溫暖柔和的內在，每一個角落都訴說著簡單卻美好的品味。走吧！讓我們一起手牽手，造訪這樣迷人的家。
設計師在外觀上使用了暖色系搭配有不同層次的冷色調，因此創造出更強烈的對比。石板以及木頭則是來自天然的建材，與周圍的綠意互相呼應。
大面積的使用白色牆面，配上小區塊的木材，這個家給人的第一印象簡單又清新，而白與木材也正是北歐風格最基本的兩種元素。在家門口鋪上了略彎的小步道，是不是增添了一點小巧可愛的氣息呢？
進到了屋內後，第一眼注意到的便是白色天花板上的木頭樑柱，這樣的設計其實帶有著傳統的手法，也讓室內更加溫馨。寬敞的起居空間走開放式的設計，你可以看到客廳旁邊就是餐廳與廚房的空間。而在室內，白與木頭依舊是主要的元素。
結合在一起的廚房與餐廳小巧別緻，尤其是廚房牆面的圖樣磁磚，是走簡單風格的家中的小亮點。除此之外，從這個角度我們也能欣賞到這間住宅傾斜的屋頂設計，以及利用層次打造出來的二樓空間。
從這個角度看客廳，你會發現大片的落地窗為室內帶來充足的自然光，幾個不同位置的小氣窗也確保室內的良好通風。往上一看，帶有現代感的燈飾則為客廳這個區域捎來一絲的時尚感。
既然其他空間都走簡約路線，那麼浴室也不例外。現代化的衛浴設備讓屋主可以盡情地享受放鬆的沐浴時光，淺灰色搭配深灰色的設計也讓浴室這個空間更顯平和。往上一看，就像是簡單的客廳中的不凡燈飾一樣，浴室中的造型燈具也成為平凡中的不平凡。
最後我們來到了臥室的區域。雖然臥室依舊以白色牆面搭配木頭的樑柱以及地板，但是主牆面漆上了粉綠色，清新的色調宛如一股徐徐微風迎面吹來。臥室的色調以及素材，都讓人可以想像，在這裡能一夜好眠。
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