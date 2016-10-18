15 種適合不大的院子的盆栽設計

如果你的庭院不是很大的話，那麼我們最推薦你利用盆栽美化你的庭院空間。你可以盡情地發揮你的想像力以及創造力，將盆栽放置在牆壁或是地板上，而盆栽的材質可以是木頭，也可以是或是簡單的石頭。
如果這樣的解釋太過抽象，別擔心，我們為你整理了 15 個適合不大的院子的盆栽設計。這些設計都能讓你的院子或是露臺的空間更有綠意，也能散發出不一樣的美感。
這間小院子有個修剪地非常整齊的草坪，而沿著這個草坪則是白色的盆栽。帶有弧度的白色盆栽是頗為常見的設計，簡單中又帶有優雅氣息。
設計師將打碎的深色石頭與白色的石床結合在一起，打造出最為堅固的盆栽，不僅可以讓花草好好地固定在所想要的位子，顏色的強烈對比也成為一種自然不造作的裝飾。
木頭平板所堆疊出的椅子後方設置了盆栽的空間，各類的花草讓坐著的人能呼吸到自然的味道。
沿著牆面排排站好的盆栽適合喜歡整齊劃一的你，而沿著牆面排好的設計也是非常適合小院子。
當空間不大的時候，最直接的解決方法就是利用高度。建議你可以嘗試看看這種以木頭平板製成的高盆栽。
這個結合了盆栽以及長凳功能的設計，是小院子的一大福音。
方狀的盆栽盒適合擺放同樣類型的植物，方狀的設計能夠防止植物隨意亂長的情形發生。
如果你甚至沒有一般的院子，那你絕對不能放過樓梯旁的空間，用簡單的泥土打造出盆栽造景。
木頭平台上的座椅後的小盆栽讓這個空間更充滿美好且精緻的綠意。
這個院子的盆栽像是護城牆一樣佇立在院子裡，利用弧度讓應該很平凡的盆栽看起來更有造型。
就像是階梯旁的空間一樣，步道旁邊的留白處也是最適合放置盆栽的地方。
最後我們看的這個盆栽利用院子中的段差設計出盆栽的空間，看腳邊那小巧可愛的花朵，是不是讓你心情都好起來了呢?
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