15 種適合不大的院子的盆栽設計

如果你的庭院不是很大的話，那麼我們最推薦你利用盆栽美化你的庭院空間。你可以盡情地發揮你的想像力以及創造力，將盆栽放置在牆壁或是地板上，而盆栽的材質可以是木頭，也可以是或是簡單的石頭。

如果這樣的解釋太過抽象，別擔心，我們為你整理了 15 個適合不大的院子的盆栽設計。這些設計都能讓你的院子或是露臺的空間更有綠意，也能散發出不一樣的美感。