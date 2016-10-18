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15 種適合不大的院子的盆栽設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 庭院
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如果你的庭院不是很大的話，那麼我們最推薦你利用盆栽美化你的庭院空間。你可以盡情地發揮你的想像力以及創造力，將盆栽放置在牆壁或是地板上，而盆栽的材質可以是木頭，也可以是或是簡單的石頭。

如果這樣的解釋太過抽象，別擔心，我們為你整理了 15 個適合不大的院子的盆栽設計。這些設計都能讓你的院子或是露臺的空間更有綠意，也能散發出不一樣的美感。

環繞著泳池

Aravaca, avidra avidra 庭院
avidra

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環繞著泳池的陶土盆栽設計是妥善運用小空間的最佳範例!

經典的盆栽

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd 庭院
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

這間小院子有個修剪地非常整齊的草坪，而沿著這個草坪則是白色的盆栽。帶有弧度的白色盆栽是頗為常見的設計，簡單中又帶有優雅氣息。

石頭的突破性設計

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines 庭院
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

設計師將打碎的深色石頭與白色的石床結合在一起，打造出最為堅固的盆栽，不僅可以讓花草好好地固定在所想要的位子，顏色的強烈對比也成為一種自然不造作的裝飾。

點亮地板空間的盆栽

Aravaca, avidra avidra 庭院
avidra

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在陶土以及草坪的造景中間的木頭平台上種植了一些小型與大型的植物，小設計卻讓空間更加美麗。

椅子後的盆栽空間

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista 庭院
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

木頭平板所堆疊出的椅子後方設置了盆栽的空間，各類的花草讓坐著的人能呼吸到自然的味道。

沿著牆面排排站

Barcelona-Meridiana, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi 庭院
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

沿著牆面排排站好的盆栽適合喜歡整齊劃一的你，而沿著牆面排好的設計也是非常適合小院子。

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高高在上的盆栽

Jardines, a.s.paisajimo a.s.paisajimo 庭院
a.s.paisajimo

a.s.paisajimo
a.s.paisajimo
a.s.paisajimo

當空間不大的時候，最直接的解決方法就是利用高度。建議你可以嘗試看看這種以木頭平板製成的高盆栽。

盆栽兼長凳

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos 庭院
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

這個結合了盆栽以及長凳功能的設計，是小院子的一大福音。

方形盒的盆栽

Terraza en el "eixample", Mariona Soler Mariona Soler 庭院
Mariona Soler

Mariona Soler
Mariona Soler
Mariona Soler

方狀的盆栽盒適合擺放同樣類型的植物，方狀的設計能夠防止植物隨意亂長的情形發生。

樓梯旁的盆栽

Garden in Madrid, Planta Paisajistas Planta Paisajistas 庭院
Planta Paisajistas

Garden in Madrid

Planta Paisajistas
Planta Paisajistas
Planta Paisajistas

如果你甚至沒有一般的院子，那你絕對不能放過樓梯旁的空間，用簡單的泥土打造出盆栽造景。

小盆栽的美好

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo 露臺
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

木頭平台上的座椅後的小盆栽讓這個空間更充滿美好且精緻的綠意。

像是護城牆一樣的盆栽

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office 露臺
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

這個院子的盆栽像是護城牆一樣佇立在院子裡，利用弧度讓應該很平凡的盆栽看起來更有造型。

步道旁的空間

Landscape Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Landscape

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

就像是階梯旁的空間一樣，步道旁邊的留白處也是最適合放置盆栽的地方。

整齊劃一的盆栽

homify 庭院
homify

homify
homify
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為了不讓你的小院子，或是小陽台看起來更擁擠，建議你能像上圖一樣種植同樣類型的植物，這樣的一致性能讓院子看起來更寬闊。

低盆栽

garden M, 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio 庭院
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

最後我們看的這個盆栽利用院子中的段差設計出盆栽的空間，看腳邊那小巧可愛的花朵，是不是讓你心情都好起來了呢?

延伸閱讀: 19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

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