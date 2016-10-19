盒子裡的生活：主打白與木頭質感的闔家歡平房

日本人追求極簡風格的生活方式已經是眾所皆知的事情，而其住宅的設計也偏向以簡單的白與木頭為主要色調及素材，乾淨俐落的線條也是日本專家們在行的設計手法。雖然住家的風格很極簡，但厲害的是，室內的功能性依舊十分強大。這次的點子簿所要看一個像是盒子般的住宅，其總面積為 120 坪，住宅本身所占的面積大約 44 坪，寬敞的家中設計了完善的收納功能，因此所有的物品都能消失在眼睛所及之處，進而達到日本人最愛的極簡效果。

如果你也傾心於這樣的風格，那就讓我們一起往下看吧!