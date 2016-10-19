盒子裡的生活：主打白與木頭質感的闔家歡平房

日本人追求極簡風格的生活方式已經是眾所皆知的事情，而其住宅的設計也偏向以簡單的白與木頭為主要色調及素材，乾淨俐落的線條也是日本專家們在行的設計手法。雖然住家的風格很極簡，但厲害的是，室內的功能性依舊十分強大。這次的點子簿所要看一個像是盒子般的住宅，其總面積為 120 坪，住宅本身所占的面積大約 44 坪，寬敞的家中設計了完善的收納功能，因此所有的物品都能消失在眼睛所及之處，進而達到日本人最愛的極簡效果。
如果你也傾心於這樣的風格，那就讓我們一起往下看吧!
這個家的外觀是不是很像白色的方形盒子呢? 往內縮的設計十分有 3D 立體感，而第一眼望去是寬敞的室外露臺，與室內無隔閡的設計消彌了現代人與人，或是人與環境的疏離感。主建築採白色，與右手邊的木頭方塊形成簡單又優雅的組合。
一進到屋內後，不意外的白色以及木頭依舊是主要的元素，然而仔細一看，電視後面的牆面所裝置的隱藏照明，讓房間散發出優雅且溫暖的光芒。
這間育嬰房兼兒童房設計地十分寬敞，不僅孩子們可以在此度過開心的時光，完善的收納以及緊鄰浴室的設計也讓照顧他們的大人得以更輕鬆地育兒。
廚房採開放式的設計，最棒的一點便是將流理台朝向家中內部，並且在緊鄰電爐旁設計了小孩專用的書桌，因此當家長在準備料理的時候，還可以一邊查看正在做功課的孩子們的情況。
從這個角度可以發現原來木頭的方狀空間是作為停車場使用，木頭有質感且溫暖的材質似乎扭轉了我們對停車場的一般印象。而這張圖片也是正門的位置，十分低調的設計讓人有點摸不著頭緒，也提供了屋主良好的隱私。
在這間極簡卻溫馨的家，似乎大人孩子們都能過上舒適的生活!
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