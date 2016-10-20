15 個絕佳的大門設計

一個家的大門是讓你表現你的個性的好地點，不管你是喜好高調或是低調性格的人，都可以將這樣的人格特性反應在一個家的門面上。我們十分好奇你會選擇如何設計你的大門，而為了讓你有更多的設計靈感，這次 homify 整理了 15 個讓人一眼驚艷的絕佳大門設計。如果你也想要將你的創意揮灑在家中的大門上的話，這 15 個大門應該會幫助你激盪出更多的想法。

現在就讓我們往 15 個風格各異的大門前進吧！