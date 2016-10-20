15 個絕佳的大門設計

一個家的大門是讓你表現你的個性的好地點，不管你是喜好高調或是低調性格的人，都可以將這樣的人格特性反應在一個家的門面上。我們十分好奇你會選擇如何設計你的大門，而為了讓你有更多的設計靈感，這次 homify 整理了 15 個讓人一眼驚艷的絕佳大門設計。如果你也想要將你的創意揮灑在家中的大門上的話，這 15 個大門應該會幫助你激盪出更多的想法。
現在就讓我們往 15 個風格各異的大門前進吧！
這個家的大門以充滿質感的木頭平板搭建而成，配上上方美麗的燈光，在夜晚中更加閃耀。
以不同深色調的木頭所打造而成的大門兩旁以及上方添加了玻璃窗的設計，讓這個入口看起來大器之外，也讓人更想入內一窺究竟。
個結合了玻璃、金屬、石頭以及金屬素材的這個大門是混搭素材的最佳範例。
設計師選擇以大量的黑色鐵材作為大門主要的素材，既現代又穩重。
高聳的木門讓人聯想到以前的城門設計，與牆面類似的色系讓入口更加神秘。
大面積的霧面玻璃門被有美麗紋路的大理石框起來，十分雍容華貴。
這個大門十分獨特有設計感。入口的步道以及大門旁的牆面呼應，門的四個邊裝置了隱藏的照明，在夜晚中自體發光。
混凝土的牆面配上以鐵板筐起的木頭大門，這個入口散發着工業風的氣息。
玻璃門讓人感覺不那麼有距離感，搭配上木頭則多了點質感。
紅色的大門配上黑色的框架，這樣的入口讓人過目難忘。
這間房子的大門像是童話故事中的巨人一樣，高地不可思議，木頭、玻璃、石頭以及鐵則完美地結合在一起。
石頭砌成的牆面包圍著深色木頭的大門，屋內的燈光映在小小的長方形玻璃上，像是歡迎著人們回家。
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