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15 個絕佳的大門設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 前門
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一個家的大門是讓你表現你的個性的好地點，不管你是喜好高調或是低調性格的人，都可以將這樣的人格特性反應在一個家的門面上。我們十分好奇你會選擇如何設計你的大門，而為了讓你有更多的設計靈感，這次 homify 整理了 15 個讓人一眼驚艷的絕佳大門設計。如果你也想要將你的創意揮灑在家中的大門上的話，這 15 個大門應該會幫助你激盪出更多的想法。

現在就讓我們往 15 個風格各異的大門前進吧！

1. 閃耀的燈光

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 房子
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

這個家的大門以充滿質感的木頭平板搭建而成，配上上方美麗的燈光，在夜晚中更加閃耀。

2. 氣派的入口

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores 前門
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

以不同深色調的木頭所打造而成的大門兩旁以及上方添加了玻璃窗的設計，讓這個入口看起來大器之外，也讓人更想入內一窺究竟。

3. 簍空的大門

114, URBN URBN 房子
URBN

URBN
URBN
URBN

這個家的大門像是簍空的蕾絲絲襪一樣，有些性感，也略帶貴氣。

4. 混搭素材

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器 Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

個結合了玻璃、金屬、石頭以及金屬素材的這個大門是混搭素材的最佳範例。

5.鐵材

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura 前門 鐵/鋼 White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

設計師選擇以大量的黑色鐵材作為大門主要的素材，既現代又穩重。

6. 優雅低調

homify 前門
homify

homify
homify
homify

選擇中性色調讓這個大門既低調又優雅，素材的對比也十分美好。

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7. 高聳的木門

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos 前門
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

高聳的門讓人聯想到以前的城門設計，與牆面類似的色系讓入口更加神秘。

8. 大理石加上玻璃

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA 前門
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

大面積的霧面玻璃門被有美麗紋路的大理石框起來，十分雍容華貴。

9. 自體發光

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto 前門
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

這個大門十分獨特有設計感。入口的步道以及大門旁的牆面呼應，門的四個邊裝置了隱藏的照明，在夜晚中自體發光。

10. 工業風的細節

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores 窗戶
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

混凝土的牆面配上以鐵板筐起的木頭大門，這個入口散發着工業風的氣息。

11. 玻璃配木頭

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 窗戶
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

玻璃門讓人感覺不那麼有距離感，搭配上木頭則多了點質感。

12. 紅色大門

EFH F, Nähe Braunschweig, Gondesen Architekt Gondesen Architekt 房子
Gondesen Architekt

Gondesen Architekt
Gondesen Architekt
Gondesen Architekt

紅色的大門配上黑色的框架，這樣的入口讓人過目難忘。

13. 低調之美

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN 前門
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

深色系的大門配上霧面的玻璃，這個大門充分顯現了低調之美。

14. 拉長的門

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura 房子
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

這間房子的大門像是童話故事中的巨人一樣，高地不可思議，木頭、玻璃、石頭以及鐵則完美地結合在一起。

15. 歡迎回家！

E2 FACADE arQing 房子
arQing

E2 FACADE

arQing
arQing
arQing

石頭砌成的牆面包圍著深色木頭的大門，屋內的燈光映在小小的長方形玻璃上，像是歡迎著人們回家。

延伸閱讀：9 個適合小空間的入口設計

以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋
你對哪個大門的設計最印象深刻呢？讓我們知道吧！

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