附帶隱藏版功能的極簡建築

在一個地方居住的時間久了、習慣了，總是會對它越來越有感情。今天要介紹的建案屋主是一位單身女性，她決定在自己熟悉的街道土地上打造一間與周遭環境有更深連結的住宅。幫忙實現這個計劃的建築師松浦荘太氏以地域關係為出發點為她構思了一個能跨越土地分劃間無形界線的提案。
住宅的隔壁是保育園，與所在地域有很深情感的屋主希望能將自己住宅的一樓部分開放給保育園使用。亮灰色的混凝土牆面及自然感十足的木門組合，乾淨極簡的設計讓人無法與保育園形象聯想在一起。
從外觀唯一能透露出與保育園之間連結的線索是兩棟建築間可愛的小木柵門，大約能夠預見從這小路一直往裡面走進去的後院空間。
拉開一樓的木門可以看到一樓的整個空間並非預想中的室內玄關，而是當成室外的空間來使用。由三組連續的架空挑高牆柱與構成與後院能相連的分隔空間，用途上也更能彈性使用。
以挑高牆柱構成的開放式後院空間模糊掉與室內空間的分隔，一到下雨天小朋友們還能轉移到挑高屋頂下面玩。最外層架高柱有 1.5 層樓的高度，創造出更有寬敞感的空間。
後院與保育園的後門相連接，成為孩子們遊戲的最佳空地。在居住空間的部分由不同高度的架空牆柱形成落差空間。從房子裡面也能夠從窗戶清楚看到後院的設計想必也融入成為有地域特色的室內一景。
具有機能性的玄關即使一樣是設計極簡卻不乏收納功能。採光在門一打開後立刻充滿階梯與玄關空間，引導屋主走進自己的私人領域。
上了樓梯之後屋主的一房寬敞空間令人覺得很舒心。廚房及流理臺還有樓梯皆使用木頭材質，就連地板如瓷磚一般的拼貼也是仿木紋理。最底部是有高低差的挑空柱形成的閣樓空間。大片窗戶讓室內氣氛明亮有朝氣，也可以清楚看到周圍景至。
住宅整體的設計雖然簡單但不失細節度。中午從窗戶能夠看到孩子在後院玩耍的活潑姿態，正好為灰色系的建築外觀增色不少。到了晚上，安靜下來的後院讓屋主在閒適中能沈澱身心，閣樓居高的位置讓處於其中的人有種浮游於空中的美麗錯覺。
屋主將閣樓空間作為寢室使用，而架上簡單梯子之後再爬上一層，會發現還有個秘密天臺空地，不論是辦聚會或是日常使用都是非常有可塑性的迷人空間。依著地域特色，將自己家裡的一部份開放給鄰里使用，是十分不一樣的單身居住方式，其中更飽含了屋主對於地域的關懷。為了孩童而規劃的空間也可說是對未來的一種守護，而以建築的力量居然能夠實現這樣的生活想望，更具設計上的實質意義。
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