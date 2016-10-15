附帶隱藏版功能的極簡建築

屋主將閣樓空間作為寢室使用，而架上簡單梯子之後再爬上一層，會發現還有個秘密天臺空地，不論是辦聚會或是日常使用都是非常有可塑性的迷人空間。依著地域特色，將自己家裡的一部份開放給鄰里使用，是十分不一樣的單身居住方式，其中更飽含了屋主對於地域的關懷。為了孩童而規劃的空間也可說是對未來的一種守護，而以建築的力量居然能夠實現這樣的生活想望，更具設計上的實質意義。

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