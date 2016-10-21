潮濕陰暗小宅改造成「帶有泥土芳香的花園住家」！

人們喜歡將舊屋改裝成華麗的住宅，最主要原因是看著它們變臉，心中會生出無與倫比滿足的喜悅。如果房屋原本已是搖搖欲墜頹圮不振的模樣，設計師們尤其會摩拳擦掌，興奮地準備迎接很有刺激感的挑戰！今天 Lady Builders 建築師團隊要帶我們去參觀一座位於倫敦北部的建築物，在專家團隊精心規劃下，變身成了帶有泥土芳香的時尚家居，一起來看看它的改造前與改造後吧！