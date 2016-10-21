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潮濕陰暗小宅改造成「帶有泥土芳香的花園住家」！

Genie Chien Genie Chien
homify 庭院
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人們喜歡將舊屋改裝成華麗的住宅，最主要原因是看著它們變臉，心中會生出無與倫比滿足的喜悅。如果房屋原本已是搖搖欲墜頹圮不振的模樣，設計師們尤其會摩拳擦掌，興奮地準備迎接很有刺激感的挑戰！今天 Lady Builders 建築師團隊要帶我們去參觀一座位於倫敦北部的建築物，在專家團隊精心規劃下，變身成了帶有泥土芳香的時尚家居，一起來看看它的改造前與改造後吧！

​改造前：難以入目的景狀

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房間地板上滿是瓦礫覆蓋的慘狀，窗戶仍然健在，天花板上卻穿了一個大洞。棕色地板對映著白色牆壁，平添一抹蒼白的淒涼。你還看得下去嗎？

改造後：精巧別緻的臥室

homify 臥室
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誰會想到，一個破舊如惡夢的房間，竟然可以變成這麼一個夢幻套房？空間採用中性配色，條紋枕頭、牆壁上的藝術品、深色靠墊和床頭板，傳達出一種低調的溫柔。半掩的窗戶透著半面風景，精緻的燈具則在空間裡灑落金色光芒。

​裝修前：恐怖的浴室

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浴室裡充斥著黑暗悲傷的氣氛，發黑的天花板簡直令人恐慌！白色瓷磚處處積垢，讓空間看起來髒亂不堪。過時的設備更將狹小的空間整個塞爆。

裝修後：清新舒爽的浴室

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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新的浴室就像一處高檔的水療中心，裝備有最新的配件。堅固的櫥架和灰色瓷磚及白色超薄型設備構成美好的對比。牆上的鏡子讓空間感擴大，感覺比實際更寬闊、更豪華。

改造前：雜亂無章的庭院

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雜草叢生的後院完全失去原有的美感，缺乏維護讓它野性畢露。周遭搖搖欲墜的圍牆不僅助長了整體凌亂感，更讓人疑心什麼東西會從這堆廢墟中竄出來。

改造後：鬱鬱蔥蔥修剪整齊的花園

homify 庭院
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改造後的後院，換上一副精緻整潔的外觀。設計師精心打造出美觀的草坪，庭院另一端豎立著美麗的圍牆，上面掛著格架讓爬藤類花草可以蔓生。院子裡的配備透露出主人一定熱愛燒烤聚會，園中這座圓形餐桌正可讓賓主盡歡。旁邊開放式的儲物櫃放有園藝工具，閒時正可在此拈花惹草。

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