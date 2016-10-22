這是夢吧？每天都能望著太平洋游泳的海濱風情住宅

你的鄰居就是太平洋，每天都能踩著沙子享受陽光，除此之外自己家裡就有游泳池！？這種好像上輩子得要做很多好事才能夠實現的電影般情節對於有些人來說卻是日常生活。這次要介紹的夢幻建案是由位在沖繩的門一級建築士事務所所設計。想像自己正穿梭在沖繩的海風中，就讓我們裡裡外外一起來參觀一下吧！
房子位於有美麗海洋相伴的沖繩縣，這是從北側道路看到的外觀。在自宅用地與道路中間設置了一道短圍牆，在地稱為「ヒンプン」，以琉球石灰岩製成，是在當地傳統民家常看到的外圍牆樣式，除了能作為加強隱私性的隔牆，傳說還有驅魔的能量！雖然建築本身採用低調簡單的混凝土外觀，這道屏風卻替房子保留了當地特有的文化元素。
這裡是玄關進去的樣子，一踏進去就能看到通道尾端外的太平洋。建築師充分發揮地利優勢，讓居住者就算身處屋內，視線也能自然地被導向迷人的海的那端。每天回到家一打開門，迎接你的是撫慰人心的海洋的話，一日的勞累估計馬上就能消失無蹤吧！現代感十足的牆壁材質讓整體空間呈現簡單卻不失時尚感。
在客廳放點Bosa Nova, 大大落地窗外的海景，好像可以讓人放鬆沉坐在沙發上邊看邊發呆很久很久。角落有著利落線條的迴旋梯通往二樓的用餐區汗廚房空間。
這是位在客廳外面的私人泳池。與後方的太平洋及晴朗藍天相接，跳進泳池裡，漂浮在涼涼的水上，沒有任何人打擾，奢侈地讓沖繩的陽光及空氣包圍，盡情享受南國風情。
在泳池側邊有個俱有沖繩古民家特色的紅瓦小屋，方便客人來的時候不用另外去住飯店，與屋主共度海濱相處時光之餘還可以擁有私人空間，互相保有隱私。
夜晚點上燈後，泳池畔也跟著換上另種優雅浪漫的面貌。水面波光粼粼，不管是夜泳或是和親友乘著涼意喝點東西聊聊天，愜意又享受。
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