這是夢吧？每天都能望著太平洋游泳的海濱風情住宅

你的鄰居就是太平洋，每天都能踩著沙子享受陽光，除此之外自己家裡就有游泳池！？這種好像上輩子得要做很多好事才能夠實現的電影般情節對於有些人來說卻是日常生活。這次要介紹的夢幻建案是由位在沖繩的門一級建築士事務所所設計。想像自己正穿梭在沖繩的海風中，就讓我們裡裡外外一起來參觀一下吧！