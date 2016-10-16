焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 16 日)

低成本似乎是在裝潢或是建造一個自己家的時候非常重要的考量，因此這週最受歡迎的幾本點子簿，都跟低成本有關連。不管是再次利用廢棄的貨櫃屋，或是回收不用的木棧板做成家具，以及蓋一間預置組合屋，都是以小預算打造出美麗居家生活的絕佳範例。

你是否已經猜想到本週入圍的點子簿了呢? 想知道你猜中了嗎? 趕快往下滑，親自看看吧!