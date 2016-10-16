焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 16 日)

低成本似乎是在裝潢或是建造一個自己家的時候非常重要的考量，因此這週最受歡迎的幾本點子簿，都跟低成本有關連。不管是再次利用廢棄的貨櫃屋，或是回收不用的木棧板做成家具，以及蓋一間預置組合屋，都是以小預算打造出美麗居家生活的絕佳範例。
你是否已經猜想到本週入圍的點子簿了呢? 想知道你猜中了嗎? 趕快往下滑，親自看看吧!
廢棄的貨櫃屋成本低廉，因此非常適合預算低的人將之改造成住宅。當然，每個國家對於貨櫃屋的規範都不盡相同，我們主要是提供這個設計給大家參考，但是有興趣的你們還是要記得查看相關的法規喔!
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木棧板原本的用途是用來運送貨物，近年來隨著環保意識的抬頭，人們開始利用廢棄木棧板，動手做成不同的家具。由於木棧板原本的結構就已經很完美，因此有時候甚至不需要木工，只需要把幾個木棧板堆疊起來，就可以變出一張床或是一張桌子。
45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋帶大家參觀一間在 45天內快速完工的預置組合屋，這間住宅雖然是組合屋，但是也兼顧了美觀性，可愛迷人的外表讓人一點也聯想不到這是一間成本較為低廉的預置組合屋。
跟人一樣，房子的門面是所有給予人的第一印象，因此入口的設計絕對馬虎不得。這本點子簿我們為大家集結了 9 個不同風格，並且適合小空間的入口設計。相信大家看到這些入口的設計，都會重新相信世界上有一見鍾情。
在 homify 的網站中，房屋改造一向是非常熱門的話題。在這本點子簿中，我們帶你欣賞五個不同的房屋改造案，並且附上了專案的設計圖給大家參考。