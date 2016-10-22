5個令人難以置信的客廳時尚變身實錄

你有驚嘆嗎？這個充滿現代感的客廳真的十分吸睛！地板用的是經過粉刷整理的混凝土，為客廳成功地添了工業風味道。不規則形狀的假天花和舖了外牆板的牆壁帶出個人風格，最特別的還是左邊的一個小小地台，這些元素共同打造了一個舒適又好看的起居空間。

你最喜歡的又是哪一個大變身呢？

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