5個令人難以置信的客廳時尚變身實錄

或許五十年前，這樣子設計的客廳稱得上是時尚‥‥‥可是現在已經是21世紀了啦！這種孤度設計的空間真的顯得非常老氣，電視櫃的款式也早已不流行了，地上起伏不平、又霉又殘舊的地毯更是個災難！
你還記得這客廳改造前的模樣嗎？這根本沒跡可尋啊！這個以灰色為主調的客廳也太時尚了吧？重點是那個以不規則石紋磚建成的火爐和牆上的特大玻璃窗，還有天花板上的與小方燈為一體的深色樑木！
這裡根本只有一片頹垣敗瓦而已吧？淺綠色破牆和木地板日久失修，通往小陽臺的法式木門又殘又舊，誰會想待在這裡呢？
這個純白的時尚空間才是家裡應該有的客廳！整個空間以白、灰、黑色為主，配以不鏽鋼或玻璃材質的傢俱提升現代時尚感，雖然空間不大但絕對舒適。
第三個客廳跟前面兩個比起來雖然正常很多，可是也有很多可以改善的地方喔！比如說蜂窩狀的咖啡色地板，深色阻礙光線反射所以客廳看起來總是暗暗的；牆上過大的火爐與空間格格不入，上面還要擺些有的沒的，可以改善空間真的很大！
這樣子才對嘛！全新的淺色木地板取代了舊有的咖啡色地板，與全白的組裝傢俱一共打造出明亮的空間。而原有的火爐也被拆掉，換上線條俐落而且比較不佔空間的方型火爐，整個客廳頓時升級很多！
也許真的有過一段時間，淺綠色的牆壁是時尚的代表吧？可是‥‥‥可是牆壁的淺綠色和沙發的橄欖色硬碰上書架的深木色，你不覺得有點太沉重了嗎？
改造後的客廳依舊如以往一樣擺滿了書籍，只是間隔實用性高的淺色大書架取代了過去零落分散的深色書架。而牆上現在貼了直紋牆紙，有平衡四周、裝飾空間的功能。舊地板也被全部換掉改用淺色木地板，整個客廳都變明亮了。
最後一個客廳改造前總是給人「未完成」的感覺，是屋主想要帶點工業風元素回家嗎（可是就很不成功啊‥‥‥）？那幅牆壁和地上相疊的地毯是致命傷，這個客廳急需要專業人是的幫忙！
你有驚嘆嗎？這個充滿現代感的客廳真的十分吸睛！地板用的是經過粉刷整理的混凝土，為客廳成功地添了工業風味道。不規則形狀的假天花和舖了外牆板的牆壁帶出個人風格，最特別的還是左邊的一個小小地台，這些元素共同打造了一個舒適又好看的起居空間。
你最喜歡的又是哪一個大變身呢？