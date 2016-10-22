你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

5個令人難以置信的客廳時尚變身實錄

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

我們總是愛看房子翻新前後的對比照，因為它們總是讓人驚嘆連連，甚至還可以提供不少創新的改造靈感！有見及此，我們這一次特別搜集了五個客廳大變身的個案，一次過滿足特別喜愛翻新專案的你們！準備好了嗎？

客廳1 改造前

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

或許五十年前，這樣子設計的客廳稱得上是時尚‥‥‥可是現在已經是21世紀了啦！這種孤度設計的空間真的顯得非常老氣，電視櫃的款式也早已不流行了，地上起伏不平、又霉又殘舊的地毯更是個災難！

客廳1 改造後

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

你還記得這客廳改造前的模樣嗎？這根本沒跡可尋啊！這個以灰色為主調的客廳也太時尚了吧？重點是那個以不規則石紋磚建成的火爐和牆上的特大玻璃窗，還有天花板上的與小方燈為一體的深色樑木！

客廳2 改造前

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

這裡根本只有一片頹垣敗瓦而已吧？淺綠色破牆和木地板日久失修，通往小陽臺的法式木門又殘又舊，誰會想待在這裡呢？

​客廳2 改造後

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

這個純白的時尚空間才是家裡應該有的客廳！整個空間以白、灰、黑色為主，配以不鏽鋼或玻璃材質的傢俱提升現代時尚感，雖然空間不大但絕對舒適。

客廳3 改造前

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda 餐廳
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

第三個客廳跟前面兩個比起來雖然正常很多，可是也有很多可以改善的地方喔！比如說蜂窩狀的咖啡色地板，深色阻礙光線反射所以客廳看起來總是暗暗的；牆上過大的火爐與空間格格不入，上面還要擺些有的沒的，可以改善空間真的很大！

客廳3 改造後

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

這樣子才對嘛！全新的淺色木地板取代了舊有的咖啡色地板，與全白的組裝傢俱一共打造出明亮的空間。而原有的火爐也被拆掉，換上線條俐落而且比較不佔空間的方型火爐，整個客廳頓時升級很多！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​客廳4 改造前

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

也許真的有過一段時間，淺綠色的牆壁是時尚的代表吧？可是‥‥‥可是牆壁的淺綠色和沙發的橄欖色硬碰上書架的深木色，你不覺得有點太沉重了嗎？

客廳4 改造後

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB 書房/辦公室
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

改造後的客廳依舊如以往一樣擺滿了書籍，只是間隔實用性高的淺色大書架取代了過去零落分散的深色書架。而牆上現在貼了直紋牆紙，有平衡四周、裝飾空間的功能。舊地板也被全部換掉改用淺色木地板，整個客廳都變明亮了。

​客廳5 改造前

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

最後一個客廳改造前總是給人「未完成」的感覺，是屋主想要帶點工業風元素回家嗎（可是就很不成功啊‥‥‥）？那幅牆壁和地上相疊的地毯是致命傷，這個客廳急需要專業人是的幫忙！

客廳5 改造後

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

你有驚嘆嗎？這個充滿現代感的客廳真的十分吸睛！地板用的是經過粉刷整理的混凝土，為客廳成功地添了工業風味道。不規則形狀的假天花和舖了外牆板的牆壁帶出個人風格，最特別的還是左邊的一個小小地台，這些元素共同打造了一個舒適又好看的起居空間。

你最喜歡的又是哪一個大變身呢？

延伸閱讀：改造的字典裡沒有不可能!擁有美麗磁磚地板的明亮系公寓

5 間讓你也想蓋一間，含設計圖的現代住宅
你最喜歡哪一個改造後的客廳呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了