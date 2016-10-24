與大自然為鄰: 絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋

雖然說本專案的主角是一間鄉村木屋，可是大家千萬別以為那只是一所狹窄殘舊的農房喔！

農家小屋樓高兩層，選材主要都是以天然的木材為主，所以從外觀看來房子跟四圍的樹林毫無違和感。房子的窗框、大門和前門門廊取用了比較淺色的木材，與房子的外牆造成對比。