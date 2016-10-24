與大自然為鄰: 絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋

美國西北方的愛達荷州（State of Idaho）擁有大草原、高山和兩條名為蛇河和鮭魚河的河流，自然景緻美不勝收。能夠在這個如此得天獨厚的地方生活，相信絕對是許多人的夢想！homify 今天帶大家來到愛達荷州，參觀一所由被茂密的松樹林包圍、由設計公司Uptic Studios所打造的鄉村小木屋，一起窺探一下與大自然為鄰的生活。
雖然說本專案的主角是一間鄉村木屋，可是大家千萬別以為那只是一所狹窄殘舊的農房喔！
農家小屋樓高兩層，選材主要都是以天然的木材為主，所以從外觀看來房子跟四圍的樹林毫無違和感。房子的窗框、大門和前門門廊取用了比較淺色的木材，與房子的外牆造成對比。
從另外一個角度望去，更見這個房子擁有的地理優勢。房子的外圍簡單以石頭和灌木為裝飾，貫徹與大自然融和的原則。房子的底層是車庫、客廳、餐廳、廚房等等的起居空間，而二樓是一個特大的主人臥房。
前門的門廊已經這麼好看了！以純木所打造的空間把大自然帶進屋來，並以泛黃的燈光點綴，輕鬆地打造出一個舒適又自然的室外休憩空間。
事不宜遲，我們趕快進門參觀吧！
室內的裝潢果然沒有讓我們失望！一如以往，無論是樑木和天花板、樓梯護欄、地板或門等等，木材依舊是設計重點。為了避免設計過於單一，設計師於是選用休閒布藝沙發和民族風格的大地毯來點綴空間。值得留意的還有那個充滿個人風格的茶几呢！
開放式的廚房佔地不大，可是卻實用至極。牆上舖設的並非一般的磁磚，取而代之的是深色的木板條。白色的廚櫃和桌子為純木的空間帶來一點變化，也同時帶來時尚感。廚房中間的中島既是一個兩人吧台，同時也提供了充裕的收納空間。
上樓以後迎接我們的是另外一個與主人房連接的起居空間。兩人座的皮製沙發提升了空間的時尚度，而木製的茶几和桌子讓整個自然風的設計風格更為統一。天花板上的嵌入式圓燈提供了良好的照明，與牆上各個大窗子一起打造出一個明亮舒適的純木空間。
你有為這一個鄉間木屋傾心嗎？
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