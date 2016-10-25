海天一色間的浪漫:樸實自然的望海小屋

台灣四面環海，提到海相信有許多人有著近鄉情怯的情懷；有著綿長山脈的台灣島，山對台灣人來講一點也不陌生。愛山或者愛海已經不再是選擇題而是問候語了，山跟海同樣都有著讓人無法捨棄的魅力。這次點子簿要介紹的是一棟位於日本靜岡縣的房子，樸實又自然的望海小屋，但雖然樸實，建築內的設計卻一點也不馬虎。房屋獨有的沉穩與自然融合，不知道是把大自然當作建築本身的裝飾，抑或是讓建築成為這海天一色間的浪漫。
有著樸實無華的外觀，佇立在山間，木屋與草地的合拍讓建築在這大自然間一點也不搶眼。綠地藍天配上這樣一棟木屋，似乎是在天經地義不過的事。
對於木屋的設計有興趣，你可以參考森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋。
走近一看能夠發現建築師將餐廳設置在最靠近大海的位置，餐廳的上方有個半開放式的陽台。房屋內部透過落地玻璃幾乎能夠一目了然，相信由內而外的視野也一定能夠相當遼闊。一眼得以望透周圍的景色，用餐休憩都能用最佳的視野享受眼前的海岸線，這根本就是個以享受自然為主的房屋結構啊!
走進房子內部，除了陽光的剪影，書架上的書成了屋內的唯一擺設。一、二樓書架及樓梯與天花板的設計，房屋似乎就是為了閱讀而誕生的。在山海間跟這滿屋子的書談場戀愛，這該是多麼浪漫的人間樂事啊!
餐廳的設計可以全視野的享受大海與藍天的協奏曲，就算不用餐，坐在此處望著大海都能輕易地讓人忘了時間的流動。
由陽台延伸而出的海岸線是臥室裡唯一的裝飾，自然樸實卻又極度奢華，在天氣晴朗的夜晚從臥室走出，想必會有滿天星斗覆蓋，海浪聲及蟲鳴則變成了最自然的催眠曲。