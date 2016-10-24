驚異傳奇：恐怖小屋變身「有螺旋樓梯的絕美豪宅」！

位於德國 Mühlheim 的這座住家是由來自 ONE!CONTACT 的天才設計師團隊負責改造。它是建造於 1947 年，面積 56 坪，另外還有 29 坪的地下室。經年失休已殘破不堪，建築師們決定將它打造成一座具有創新概念的新生活空間。他們為它裝置上地源熱泵、中央控制通風系統、熱能回收、光伏發電系統和大片的絕緣設備，讓它變身成具有節能效應的綠色家園。現在就一起來參觀！
很難相信這是同一座房子吧！經過一番整理，住家的面積彷彿比以前更寬闊了。清新整潔的白色外觀，搭配令人愉悅的紅磚元素。表皮不再陳腐破爛，變得明亮又怡人！
一座建築專案的成功與否，取決於它的外部和室內設計之間的關係，兩種形式相互依存，缺一不可。設計師在此使用工藝級技術，讓這座住家的外部景觀和內部設計達成平衡和諧，充滿美學的整體視覺讓人眼睛一亮！
從外部隱約可見室內有座樓梯，但只有步入到屋裡，才驚覺它具有如此驚人的美感！螺旋形的階梯優雅地盤旋而下，連接起上下兩層樓的空間，灰色調帶來低調奢華氣派，讓人驚嘆不已，同時也具備實用性。
大廳裡的採光相當良好，讓這處生活空間充滿簡單迷人的氛圍。美麗的木造地板搭配著白色牆壁，一座沈穩色調的壁爐則為空間增添了質感的元素。傢俱和陳設採用樸實風格路線，自然暖色調的配置為客廳創造出明亮鮮豔的觀感。
廚房的一側是由一面深色混凝土牆壁所構成，與木質紋理的地板和櫃面形成完美的搭配，精緻的質感讓人忍不住想觸碰這質地。廚房裡裝置了充裕的儲藏空間，讓烹飪起來更加方便愉悅。
最後，讓我們來參觀一下浴室。一打開門，保證讓你驚嘆不絕！淋浴間美得太夢幻了，頂上的水幕如果還不夠讓你過癮，牆壁上還有兩個額外的水柱。這，會不會太犯規了呀！
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