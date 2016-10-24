驚異傳奇：恐怖小屋變身「有螺旋樓梯的絕美豪宅」！

位於德國 Mühlheim 的這座住家是由來自 ONE!CONTACT 的天才設計師團隊負責改造。它是建造於 1947 年，面積 56 坪，另外還有 29 坪的地下室。經年失休已殘破不堪，建築師們決定將它打造成一座具有創新概念的新生活空間。他們為它裝置上地源熱泵、中央控制通風系統、熱能回收、光伏發電系統和大片的絕緣設備，讓它變身成具有節能效應的綠色家園。現在就一起來參觀！