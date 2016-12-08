森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋

一對退休的夫妻渴望建造一個可以讓他們盡情享受大自然，並且能在沒有干擾下好好投注時間於自己的喜好的家。Morimoto Artelier 的專家在聽到這樣的心聲後出動了，他們採用了日本建築的元素，成功地在一個被杉樹以及農田所包圍的土地上打造了一個散發著濃厚自然風味的木屋。傳統日式風格的家中使用了天然素材打造出簡單的風格，重質感的手法讓居住的人得以享受平靜，回歸純樸。
現在就讓我們一起踏進森林，欣賞這顆黑珍珠吧！
美麗的杉樹像是守衛一樣地包圍了這個黑色的木屋，木屋的設計採傳統日式木屋的架構，散發濃厚的懷舊味道。雖然木屋主要以黑色系為主，但是小面積的淺色木框讓房子看起來更有層次！
設計師將木頭漆上深色，讓這間有著傳統結構的木屋看起來更有個性以及時尚感。玻璃落地窗的設計也捎來現代感，而一旁的手做木頭信箱，更是讓人感受到來自天然以及人的溫暖。
我們非常喜歡因為屋簷而在綠廊道上產生的陰影以及明亮戶外所產生的對比，拉門上的淺色木頭框則在一片黑中更加亮眼。
屋內的起居空間以木頭以及榻榻米分隔出兩種不一樣的風格，將拉門一拉上，就可以是獨立的兩個區域。大面積的落地窗，則讓室內洋溢著溫暖的自然光。
開放式的廚房採用了現代的家電，即使是在森林裡，也不需要過著原始的生活。木頭的天花板與地板，則與白色交織出令人感到平和的畫面。
傳統的火爐是這個家的亮點。想像在寒冷的冬天升起火，一邊喝著茶閒聊，會是多麼美好的愜意時光啊？
延伸閱讀：向大自然致敬: 木香與陽光纏繞的挑高美宅