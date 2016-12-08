森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋

一對退休的夫妻渴望建造一個可以讓他們盡情享受大自然，並且能在沒有干擾下好好投注時間於自己的喜好的家。Morimoto Artelier 的專家在聽到這樣的心聲後出動了，他們採用了日本建築的元素，成功地在一個被杉樹以及農田所包圍的土地上打造了一個散發著濃厚自然風味的木屋。傳統日式風格的家中使用了天然素材打造出簡單的風格，重質感的手法讓居住的人得以享受平靜，回歸純樸。

現在就讓我們一起踏進森林，欣賞這顆黑珍珠吧！