有聰明隔間的 24 坪公寓

相信許多住在台灣公寓的你們，都擁有 24 坪上下的空間。24 坪雖然不大，但其實也十分堪用。只要找到了對的設計師，將格局規劃好，妥善地利用每個角落，就能讓你在這樣面積的公寓中享受舒適的生活。
這次的點子簿要帶你欣賞有聰明隔間的 24 坪公寓，這個家走開放式的格局，以及充滿現代感的風格，明亮的室內更讓空間看起來比實際上還要大了許多。
現在就讓我們來欣賞這個家吧！
客廳以白色系為主，搭配偏灰的木頭地板，簡單又大方。由於主色調很簡單，因此設計師也添加了亮色系的家飾品，讓客廳看起來不會過於單調沒個性。
從這個角度可以發現大面積的窗戶是室外特別明亮的主因，輕薄的窗簾則為現代感的空間帶來一絲浪漫的氣息。
客廳的電視櫃不同於一般的設計，獨特的造型很符合年輕人的口味。
灰色的沙發是萬年不敗的經典選擇！
餐廳與廚房之間沒有硬邦邦的隔間，因此感覺更加開闊。白色系的家具與家電讓人用餐的時候感覺更清爽。
廚房的右手邊有大量的收納空間，是所有熱愛料理的廚神們絕對會愛的設計。
十分潔白光亮的流理台只要一有髒污就可以立刻發現清理，而從這個角度也能看到在客廳的人，家人間的距離也更近了。
黑色的小吧臺在一片白之中更加顯眼，而夜晚來臨時也可在此享受小酌的時間。
臥室也以白色為主，鮮艷的寢具則可以避免整個空間過於生冷。
浴室也以白色為主調，因此藍色的櫥櫃就更加搶眼！
浴室的設計十分有玩心與設計感，圓弧狀的鏡子以及方形的洗手台形成美妙的對比。ㄗㄡ
走道的牆面一片白，因此設計師在此設置了紫色框的鏡子，讓空間有個不一樣的感覺。
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