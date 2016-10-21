有聰明隔間的 24 坪公寓

相信許多住在台灣公寓的你們，都擁有 24 坪上下的空間。24 坪雖然不大，但其實也十分堪用。只要找到了對的設計師，將格局規劃好，妥善地利用每個角落，就能讓你在這樣面積的公寓中享受舒適的生活。

這次的點子簿要帶你欣賞有聰明隔間的 24 坪公寓，這個家走開放式的格局，以及充滿現代感的風格，明亮的室內更讓空間看起來比實際上還要大了許多。

現在就讓我們來欣賞這個家吧！