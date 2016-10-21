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4 間含設計圖的現代住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 餐廳
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打造一個現代化的家不僅僅是一個想法那麼簡單而已，它需要妥善且縝密的規劃。 在這本點子簿中，我們要看看一些驚人的當代家居設計，同時一窺它們的室內與格局的規劃。 非常小的細節都會讓一個家有所不同，這四間住宅十分優雅，有著讓人著迷的吸引力。 如果你正在考慮打造一個現代感的家，但不知道從何著手，你可以從這本點子簿中得到一些實用的靈感。

不多說，讓我們趕快往下看～

1. 有著夢幻裝潢的兩層樓的家

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 露臺
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

這間住宅的設計師建造出一個十分夢幻且精緻的家，下面的設計圖能讓你清楚看到這間美麗的住宅詳細的格局。

二樓

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

一樓

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
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從格局以及家具的選擇中，我們可以清楚地看到這個家四面八方都有迎光處，因此室內十分明亮。

最後的成品

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 餐廳
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
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沒想到室內的裝潢比外觀還要驚人！挑高的樓面以及大面積的落地窗讓陽光可以灑在白色的牆面上，高雅的家具構成了美好的畫面，加上一臺黑色的鋼琴，這一切都太夢幻了。

戶外的景色

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 餐廳
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

不管從戶外看室內，或是從室內望向戶外都一樣讓人心情愉悅。

2. 充滿現代感的家

homify 泳池 刨花板 Wood effect
homify

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這間房子有兩層樓，一樓是娛樂以及與人們互動的場所，而二樓則是私人的休息空間。

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近距離欣賞

homify 泳池
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homify
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這個小巧的家外面設置了一個簡單的游泳池，使用磚頭作為外牆，其色調讓這個家看起來清新有活力。方形與長方形的窗戶如同住宅的形狀一樣，充滿現代感。

3. 擁有十分理想隔間的家

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

你可以看到設計師完美地劃分出這個家的各個生活區域，雖然面積不是很大，但是幾乎每個不同功能的房間都被安排進去了。

完美的佈置

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

幾乎相連在一起的餐廳與客廳的傢俱選擇很有一致性，米色與黑色系為主的桌椅呈現出時尚的現代感。

小陽台的景緻！

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

4. 機能性強的家

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從設計圖可以看出來設計團隊如何想要將多種機能加到這間小坪數的家中，你可以從左手邊設計前的平面圖看出格局的變化，以及設計師如何安排不同的生活區域。

3D 圖

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3D 圖是讓你可以對自己家有個更具體的概念的好途徑，從這張圖可以大略地看出房子內採用中性色調，以及十分現代的風格。

實際的成品！

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美麗的客廳與餐廳

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這個家最後的成品是不是比模擬圖更美呢？白色的牆面配上光亮的黑牆，以及像是框架一樣的木頭柱子，這個區塊散發現代感卻又有來自大自然的溫暖。

延伸閱讀：建築的魔術:9種讓人瞠目結舌的功能性建築

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