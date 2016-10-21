4 間含設計圖的現代住宅

打造一個現代化的家不僅僅是一個想法那麼簡單而已，它需要妥善且縝密的規劃。 在這本點子簿中，我們要看看一些驚人的當代家居設計，同時一窺它們的室內與格局的規劃。 非常小的細節都會讓一個家有所不同，這四間住宅十分優雅，有著讓人著迷的吸引力。 如果你正在考慮打造一個現代感的家，但不知道從何著手，你可以從這本點子簿中得到一些實用的靈感。

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