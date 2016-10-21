4 間含設計圖的現代住宅

打造一個現代化的家不僅僅是一個想法那麼簡單而已，它需要妥善且縝密的規劃。 在這本點子簿中，我們要看看一些驚人的當代家居設計，同時一窺它們的室內與格局的規劃。 非常小的細節都會讓一個家有所不同，這四間住宅十分優雅，有著讓人著迷的吸引力。 如果你正在考慮打造一個現代感的家，但不知道從何著手，你可以從這本點子簿中得到一些實用的靈感。
不多說，讓我們趕快往下看～
這間住宅的設計師建造出一個十分夢幻且精緻的家，下面的設計圖能讓你清楚看到這間美麗的住宅詳細的格局。
從格局以及家具的選擇中，我們可以清楚地看到這個家四面八方都有迎光處，因此室內十分明亮。
沒想到室內的裝潢比外觀還要驚人！挑高的樓面以及大面積的落地窗讓陽光可以灑在白色的牆面上，高雅的家具構成了美好的畫面，加上一臺黑色的鋼琴，這一切都太夢幻了。
不管從戶外看室內，或是從室內望向戶外都一樣讓人心情愉悅。
你可以看到設計師完美地劃分出這個家的各個生活區域，雖然面積不是很大，但是幾乎每個不同功能的房間都被安排進去了。
幾乎相連在一起的餐廳與客廳的傢俱選擇很有一致性，米色與黑色系為主的桌椅呈現出時尚的現代感。
從設計圖可以看出來設計團隊如何想要將多種機能加到這間小坪數的家中，你可以從左手邊設計前的平面圖看出格局的變化，以及設計師如何安排不同的生活區域。
3D 圖是讓你可以對自己家有個更具體的概念的好途徑，從這張圖可以大略地看出房子內採用中性色調，以及十分現代的風格。
這個家最後的成品是不是比模擬圖更美呢？白色的牆面配上光亮的黑牆，以及像是框架一樣的木頭柱子，這個區塊散發現代感卻又有來自大自然的溫暖。
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