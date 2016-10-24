12 個為你的牆面增加質感的方法

住宅的牆壁質地，是為空間增添特色的重要元素。運用裝潢配件與牆壁材質，再加上燈光創造出陰影，會讓你家的牆面成為極具吸引力的焦點！如果你想為你的牆壁增添不同的質地，你必須先籌畫一下空間的風格路線，然後再決定要選用何種紋理樣式。善用材料、顏色和風格的搭配，你可以為住家添加優雅時尚的外觀，或是呈現隨性的氣氛。我們蒐集了 12 款別具特色的牆壁，希望可以激發你的靈感。現在就一起來欣賞！