12 個為你的牆面增加質感的方法

住宅的牆壁質地，是為空間增添特色的重要元素。運用裝潢配件與牆壁材質，再加上燈光創造出陰影，會讓你家的牆面成為極具吸引力的焦點！如果你想為你的牆壁增添不同的質地，你必須先籌畫一下空間的風格路線，然後再決定要選用何種紋理樣式。善用材料、顏色和風格的搭配，你可以為住家添加優雅時尚的外觀，或是呈現隨性的氣氛。我們蒐集了 12 款別具特色的牆壁，希望可以激發你的靈感。現在就一起來欣賞！
這款充滿工業風格的磚牆，讓主人的個性凸顯無疑！刻意外露的赤裸壁磚，為空間添加了迷人的美感，進門的訪客無不驚嘆不已！
實木無疑是現代住宅裝潢的主要材質之一。它為室內舖陳出美麗溫暖又舒適無比的氛圍，與傢俱和地板互相搭配，構成絕美的視覺觀感。
設計師採用了多種材質 – 將金屬和木頭混搭，完美結合成絕美的質地和色調。馬賽克圖案和上面的植物，構成一幅優雅壯觀的藝術品！
這面綠色的牆壁絕對是空間裡的亮點！它讓植物在房子裡蔓生，像是家中的生態園區。住在這裡，心理和身體都能倍感舒適輕鬆。因為是垂直貼牆而設，不占空間，就平添了綠化氛圍。
天然石材能夠為空間增加豐富的色彩和氣氛。你不一定要選擇單一的材料，可以試試結合多種岩石，例如花崗岩、砂岩、板岩等等，質地上的差異，會產生不同的效果。最棒的是它們很經得起時間考驗，不易毀損。
當口袋預算有限時，其實不必執著於一定要哪種材質。你可以選用多種人造材料的搭配，只要能夠與居家配件相搭襯，並呈現自己喜愛的紋理式樣，就可以打造出很吸睛的牆面裝潢。
立體式樣的板材，可以為室內營造出現代化藝廊般的格調。你可以選擇天然纖維的板材，塗上心怡的色彩。它們既輕盈又環保，而且也很容易安裝。
有著浮雕紋理的瓷磚，能為空間營造出更多的深度和活力感。像在這處廚房裡所採用的白色浮雕牆面，它是一面完美的畫布，凸顯出廚房裡其他的色彩來。
石膏具有多種功用，是建築時最常採用的材料之一。在室內裝潢中，設計師常用石膏來為空間打造出雛型，再在上面添加各種風格的裝飾，不論是紋理、圖案、立體風格，都能凸顯出主人的個性來。
在這個空間中，室內設計師採用 3D 板材來創造吸睛的顏色和紋理，讓這面牆壁彷彿有了生命力，同時也為室內作出不同的功能區隔，效果令人驚豔！
織物材質是為空間營造舒緩輕鬆氛圍的最佳選擇。在這個房間中，最引人注意的便是這面床頭牆，它不僅風格優雅，還為臥室提供了無限慵懶閒適的氣氛，有助身心靈的休憩！
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