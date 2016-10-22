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19 間你改造前必看、有美麗外觀的小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt 房子
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不同的裝飾以及佈置方法能夠讓你的小房子的外觀與眾不同。 在這本點子簿中，我們要看看 19 個有著美麗面貌的房子外觀，每個都有獨一無二的裝飾元素，讓家的門面更讓人感到舒適，同時還能呈現你的個人風格，而走在街上的路人也都會投以羨慕的眼光。 現在就讓我們欣賞由不同的專業人士們所打造的 19 間小房子的美麗外觀吧!

1. 不同的方狀

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

這個家的外觀由不同建材的方塊組合而成，大小不一的形體以及顏色的對比讓這個家獨具特色。

2. 讓人摸不著真面目的外觀

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO 獨棟房
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

這間住宅以一道白色的牆阻隔了入口的門，低調的設計讓人猜不著大門的位置。

3. 簡約線條

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簡約的線條搭配石材、混凝土以及木頭，這間住宅的外觀低調又洋溢自然的味道。

4. 停車與入口的區塊

Yuriria, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

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石頭的階梯步道巧妙地分隔出停車以及入口的區塊，深淺灰色以及白色的搭配也讓外觀帶來舒適的視覺感受。

5. 磁磚的簡單美好

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 房子
coil松村一輝建設計事務所

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白色的磁磚外牆配上木頭的窄門，以及窗戶上的白色雕花鐵欄杆，這間房子的外觀簡單美好。

6. 強烈的個人風格

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
810 Arquitectos

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用鐵所設計出的緊密小方格具有提供家中隱密性的功能，同時也顯現出強烈的個人風格。

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7. 纖細的身軀

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

你有看過這麼窄的家嗎? 這個正面看沒什麼異樣的家，從側面一望才會發現它的獨特魅力。

8. 田園風情

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. 房子 石器
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

木頭、石材、淺黃色的牆面以及瓦礫搭成的屋頂，這絕對是田園風情的最佳代表。

9. 對稱之美

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
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窗戶以及牆面的比例顯現出了對稱之美，當夜晚亮燈的時候，更加閃閃發亮。

10. 大地色

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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大地色是這個家的主要色調，這樣的顏色也讓家的感覺更令人好親近。

11. 粉嫩藍綠色

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 房子
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
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粉嫩的藍綠色與灰綠色讓這個小巧的家不容路人忽略! 小小的木頭大門低調又精緻。

12. 長方形與方形

Casa Nacarino-Pozo, EPG-Arquitécnico EPG-Arquitécnico 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
EPG-Arquitécnico

EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico
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正方形與長方形的白色牆面配上灰色的主牆，這個家很有幾何之美。

13. 幹練外型

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos 房子
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
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簡單的長方形結構，以兩種色調組合成的外觀十分簡約幹練。

14. 極簡主義

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
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俐落的線條以及基本的色調，這個家體現了極簡主義。

15. 磚牆

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以大量磚頭打造而成的家很有大地的穩重個性。

16. 有美感的柵欄

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura 房子
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強調極簡精神的這個家的焦點是充滿美感的鐵柵欄。

17. 線條之美

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La Maquiladora / taller de ideas

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黑色鐵柵欄拼湊出美麗的線條，柵欄後的簡約設計更讓人想駐足欣賞。

18. 亮眼的橘色

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MODULAR HOME

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亮眼的橘色牆面一點也不突兀，反而在玻璃的襯托下更加美麗。

19. 有摺痕的設計

Casa Zaragoza, Abraham Cota Paredes Arquitecto Abraham Cota Paredes Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto
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門上面的牆面有摺痕般的設計，不尋常的樣貌讓這個家充滿個人特色。

延伸閱讀: 20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖

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