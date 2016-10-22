19 間你改造前必看、有美麗外觀的小房子

不同的裝飾以及佈置方法能夠讓你的小房子的外觀與眾不同。 在這本點子簿中，我們要看看 19 個有著美麗面貌的房子外觀，每個都有獨一無二的裝飾元素，讓家的門面更讓人感到舒適，同時還能呈現你的個人風格，而走在街上的路人也都會投以羨慕的眼光。 現在就讓我們欣賞由不同的專業人士們所打造的 19 間小房子的美麗外觀吧!
這個家的外觀由不同建材的方塊組合而成，大小不一的形體以及顏色的對比讓這個家獨具特色。
這間住宅以一道白色的牆阻隔了入口的門，低調的設計讓人猜不著大門的位置。
石頭的階梯步道巧妙地分隔出停車以及入口的區塊，深淺灰色以及白色的搭配也讓外觀帶來舒適的視覺感受。
白色的磁磚外牆配上木頭的窄門，以及窗戶上的白色雕花鐵欄杆，這間房子的外觀簡單美好。
用鐵所設計出的緊密小方格具有提供家中隱密性的功能，同時也顯現出強烈的個人風格。
你有看過這麼窄的家嗎? 這個正面看沒什麼異樣的家，從側面一望才會發現它的獨特魅力。
木頭、石材、淺黃色的牆面以及瓦礫搭成的屋頂，這絕對是田園風情的最佳代表。
窗戶以及牆面的比例顯現出了對稱之美，當夜晚亮燈的時候，更加閃閃發亮。
粉嫩的藍綠色與灰綠色讓這個小巧的家不容路人忽略! 小小的木頭大門低調又精緻。
正方形與長方形的白色牆面配上灰色的主牆，這個家很有幾何之美。
簡單的長方形結構，以兩種色調組合成的外觀十分簡約幹練。
俐落的線條以及基本的色調，這個家體現了極簡主義。
強調極簡精神的這個家的焦點是充滿美感的鐵柵欄。
黑色鐵柵欄拼湊出美麗的線條，柵欄後的簡約設計更讓人想駐足欣賞。
亮眼的橘色牆面一點也不突兀，反而在玻璃的襯托下更加美麗。
門上面的牆面有摺痕般的設計，不尋常的樣貌讓這個家充滿個人特色。
延伸閱讀: 20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖