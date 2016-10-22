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5 間讓你也想蓋一間，含設計圖的現代住宅

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Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2, Santos Arquitetura Santos Arquitetura 房子
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我們知道很多人常常因為要打造一個自己的家而感到苦惱與棘手，為了毫無頭緒的你，我們整理了 5 間由傑出的建築師所打造的現代住宅，並且附上了設計圖讓你做參考。

如果你正在打算尋找為你打造夢想之家的達人的話，我們建議你要找一位願意傾聽與溝通的專家，這樣才能順利地傳達你的想法，建造出雙方都感到驕傲與滿意的住家。

現在就讓我們來看看這五間現代的住宅吧~

1.大面積的玻璃

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
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房子的後部設有大面積的玻璃窗與門，因此在家中的人也可以欣賞到花園的景緻。 房子的外牆散發出時尚感，滑動的門則從地面延伸到天花板。

1. 二樓

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
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Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
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家庭設有三間臥室，一間更衣室和一間浴室，以及一個建在頂樓，讓全家人可以親密地相處的家庭房。

1. 有兩層樓的現代住宅

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
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這個家的設計走現代風，但卻沒有失去傳統墨西哥建築的本質。 材料、顏色和質地帶來了傳統的墨西哥風味，其中包括木材、石頭和瓷磚。

1. 一樓

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

這張設計圖讓我們清楚看到房子的造型如何與外面的景觀結合。

2. 有著絕美入口的現代住宅

Perspectiva noturna Santos Arquitetura 房子
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

這棟兩層樓的房子有著簡約的外觀，配合了華麗的照明在夜晚更加明豔動人。

2. 室內裝潢

Living room Santos Arquitetura 客廳
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

室內的天花板挑高，寬敞的空間令人印象深刻。穿過了入口走道後，我們看到的是一個讓客人感到十分舒適自在的大起居空間。 大面積的窗戶讓自然光流入內部空間，讓充滿現代感的房子內更加明亮!

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2. 一樓

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

在設計圖中，我們可以看到一層設有車庫、入口、客廳、辦公室、浴室和廚房以及帶燒烤設備的露台。

2. 二樓

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

樓上有三間臥室，每間都有自己的浴室。 這是一個具有非常實用的設計的家。

3. 佔地大的家

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design 房子
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

厲害的建築師可以幫你依照你的土地的特性而打造出相應的住宅，像這間位在小斜坡上的住宅，就是非常好的範例。

3. 內部設計

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design 廚房
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

我們可以看到這間 174 坪的家中的室內裝潢只有華麗兩字可以形容！

3. 一樓

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

在這個設計圖中，我們可以看到一樓複雜卻優雅的室內設計，你能不愛游泳池以及在中心點的樹嗎?

3. 二樓

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

二樓是臥室的空間。

4. 平房

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

這個潔白的平房是不是非常讓人驚艷呢? 簡單的白色長方形的建築主體襯著藍天更加奪目，像是嵌入方框中的玻璃窗與木頭正門更是極簡風格的美麗範例。

4. 住宅的背面

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

4. 設計圖

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

這張設計圖為你呈現家中每個生活區塊的分配方式。

5. 木頭與石頭結合的美麗住宅

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

這個家的外觀以木頭結合石材，穩重又有溫度。

5. 設計圖 – 一樓

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

在這個設計圖中，我們可以看到設計師如何在家裡添加一個雙車庫。 它還設有一個華麗的入口、一個客廳、一個獨立的餐廳、廚房，和一個美麗的露台

5. 設計圖 – 二樓

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
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在二樓，我們可以看到，設計師規劃了三間臥室和兩間浴室，完成房子的完整區塊分配。

延伸閱讀: 20 個啟發你打造自己家的住宅外觀 3D 圖

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