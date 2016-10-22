5 間讓你也想蓋一間，含設計圖的現代住宅

我們知道很多人常常因為要打造一個自己的家而感到苦惱與棘手，為了毫無頭緒的你，我們整理了 5 間由傑出的建築師所打造的現代住宅，並且附上了設計圖讓你做參考。
如果你正在打算尋找為你打造夢想之家的達人的話，我們建議你要找一位願意傾聽與溝通的專家，這樣才能順利地傳達你的想法，建造出雙方都感到驕傲與滿意的住家。
現在就讓我們來看看這五間現代的住宅吧~
房子的後部設有大面積的玻璃窗與門，因此在家中的人也可以欣賞到花園的景緻。 房子的外牆散發出時尚感，滑動的門則從地面延伸到天花板。
家庭設有三間臥室，一間更衣室和一間浴室，以及一個建在頂樓，讓全家人可以親密地相處的家庭房。
這個家的設計走現代風，但卻沒有失去傳統墨西哥建築的本質。 材料、顏色和質地帶來了傳統的墨西哥風味，其中包括木材、石頭和瓷磚。
這張設計圖讓我們清楚看到房子的造型如何與外面的景觀結合。
這棟兩層樓的房子有著簡約的外觀，配合了華麗的照明在夜晚更加明豔動人。
室內的天花板挑高，寬敞的空間令人印象深刻。穿過了入口走道後，我們看到的是一個讓客人感到十分舒適自在的大起居空間。 大面積的窗戶讓自然光流入內部空間，讓充滿現代感的房子內更加明亮!
在設計圖中，我們可以看到一層設有車庫、入口、客廳、辦公室、浴室和廚房以及帶燒烤設備的露台。
樓上有三間臥室，每間都有自己的浴室。 這是一個具有非常實用的設計的家。
厲害的建築師可以幫你依照你的土地的特性而打造出相應的住宅，像這間位在小斜坡上的住宅，就是非常好的範例。
我們可以看到這間 174 坪的家中的室內裝潢只有華麗兩字可以形容！
在這個設計圖中，我們可以看到一樓複雜卻優雅的室內設計，你能不愛游泳池以及在中心點的樹嗎?
二樓是臥室的空間。
這個潔白的平房是不是非常讓人驚艷呢? 簡單的白色長方形的建築主體襯著藍天更加奪目，像是嵌入方框中的玻璃窗與木頭正門更是極簡風格的美麗範例。
這張設計圖為你呈現家中每個生活區塊的分配方式。
這個家的外觀以木頭結合石材，穩重又有溫度。
在這個設計圖中，我們可以看到設計師如何在家裡添加一個雙車庫。 它還設有一個華麗的入口、一個客廳、一個獨立的餐廳、廚房，和一個美麗的露台。
在二樓，我們可以看到，設計師規劃了三間臥室和兩間浴室，完成房子的完整區塊分配。
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