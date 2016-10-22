5 間讓你也想蓋一間，含設計圖的現代住宅

我們知道很多人常常因為要打造一個自己的家而感到苦惱與棘手，為了毫無頭緒的你，我們整理了 5 間由傑出的建築師所打造的現代住宅，並且附上了設計圖讓你做參考。

如果你正在打算尋找為你打造夢想之家的達人的話，我們建議你要找一位願意傾聽與溝通的專家，這樣才能順利地傳達你的想法，建造出雙方都感到驕傲與滿意的住家。

現在就讓我們來看看這五間現代的住宅吧~