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9 個值得一試的後院設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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沒有什麼比一個大的後院更加放鬆的場所了，最好有甲板、花圃、燒烤、瀑布或游泳池以及其他依照空間的可行性所設計的功能。 如果一個寬敞的後院沒有經過妥善的規劃，那麼就等於白白浪費了一個珍貴的場所。一個好的景觀設計師能夠依照你的後院的格局以及你的需求，將後院打造地美輪美奐。

現在我們要提供你 9 個值得一試的後院設計，相信你應該能從中找到符合你的風格的設計，進而打造出與親朋好友們共享難得的休閒時光的後院好空間。

1. 迷你泳池

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Gigi Botelho Paisagismo

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這個後院設計了迷你泳池的空間，簡單的白色配上木頭的甲板，營造出愜意的氛圍。大面積的牆面綠意，也讓坐著休息的人能夠一享在大自然的生活。

2. 院子裡的開放式客廳

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誰會想到把客廳搬到院子裡呢? 這樣的設計手法可謂是專家破格性的演出，而如果能在這樣的空間與親友暢聊，應該會更加開心吧~

3. 小面積

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千萬別讓小面積侷限了你的院子設計，這間院子只是簡單地以石頭地毯以及木頭甲板，還有照明設備，就打造出一個讓人在夜晚能享受微風與美酒的好地方。

4. 精緻的涼亭

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Juan Carlos Loyo Arquitectura

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充滿異國風情的花園中，設置了一個有薄窗簾環繞的涼亭，訴說著濃厚的浪漫情懷。

5. 圓弧形的座椅

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圓形的石造火爐，配上相應弧度的座椅，再加上身旁滿滿的綠意，誰想離開這裡回到室內呢?

6. 方形的泳池

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Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

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如果你的院子空間頗寬敞，那麼像這樣方形的泳池能讓一家人在此享受快樂的消暑時間。

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7. 熱帶風情

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熱帶風情的棕欖樹成為院子的核心焦點，白色的圓形步道與深藍色沙發交織出美麗的對比。

8. 大面積的木頭甲板

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Vida de Vila

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大面積的木頭甲板配上無框的泳池，光看就讓人覺得渾身沁涼。藍綠色的 L 型沙發座椅則非常適合夜晚在此小酌。

9. 涼棚

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Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
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木頭所搭建而成的涼棚配上布簾，這室外的餐廳是最適合夏日夜晚的設計了!

延伸閱讀:19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

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