沒有什麼比一個大的後院更加放鬆的場所了，最好有甲板、花圃、燒烤、瀑布或游泳池以及其他依照空間的可行性所設計的功能。 如果一個寬敞的後院沒有經過妥善的規劃，那麼就等於白白浪費了一個珍貴的場所。一個好的景觀設計師能夠依照你的後院的格局以及你的需求，將後院打造地美輪美奐。

現在我們要提供你 9 個值得一試的後院設計，相信你應該能從中找到符合你的風格的設計，進而打造出與親朋好友們共享難得的休閒時光的後院好空間。