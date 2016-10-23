沒有什麼比一個大的後院更加放鬆的場所了，最好有甲板、花圃、燒烤、瀑布或游泳池以及其他依照空間的可行性所設計的功能。 如果一個寬敞的後院沒有經過妥善的規劃，那麼就等於白白浪費了一個珍貴的場所。一個好的景觀設計師能夠依照你的後院的格局以及你的需求，將後院打造地美輪美奐。
現在我們要提供你 9 個值得一試的後院設計，相信你應該能從中找到符合你的風格的設計，進而打造出與親朋好友們共享難得的休閒時光的後院好空間。
這個後院設計了迷你泳池的空間，簡單的白色配上木頭的甲板，營造出愜意的氛圍。大面積的牆面綠意，也讓坐著休息的人能夠一享在大自然的生活。
誰會想到把客廳搬到院子裡呢? 這樣的設計手法可謂是專家破格性的演出，而如果能在這樣的空間與親友暢聊，應該會更加開心吧~
千萬別讓小面積侷限了你的院子設計，這間院子只是簡單地以石頭地毯以及木頭甲板，還有照明設備，就打造出一個讓人在夜晚能享受微風與美酒的好地方。
充滿異國風情的花園中，設置了一個有薄窗簾環繞的涼亭，訴說著濃厚的浪漫情懷。
如果你的院子空間頗寬敞，那麼像這樣方形的泳池能讓一家人在此享受快樂的消暑時間。
熱帶風情的棕欖樹成為院子的核心焦點，白色的圓形步道與深藍色沙發交織出美麗的對比。
大面積的木頭甲板配上無框的泳池，光看就讓人覺得渾身沁涼。藍綠色的 L 型沙發座椅則非常適合夜晚在此小酌。
木頭所搭建而成的涼棚配上布簾，這室外的餐廳是最適合夏日夜晚的設計了!
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