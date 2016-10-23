鄉村度假住宅再發現！荒野老屋變身世外桃源

現在流行的老屋翻修其實每一個案例都經過了重重考驗，不只是翻新搖搖欲墜的老房子而以，還要能同時保留老屋特有的歷史魅力與實用性，那才會是成功的翻修。今天要介紹的案例原本是一間被荒煙蔓草淹沒的鄉村老屋，經過AA S. C. Anatol Kuczynski Anna Kuczynska的建築師們巧手改造，得以蛻變成同時擁有現代功能又保留復古韻味的美麗住宅，一片蓊鬱的綠意中這裡就像世外桃源一般迷人，快來看看吧！
這個家需要好好的維修一番，一旁的雜草都快要淹沒它了！外牆的骯髒、斑駁和損毀顯示了這間小屋在這樣的狀態下經歷了很長的時間呢…
改造後的房子，經過整理後明顯得煥然一新！地板換上了新的鵝卵石、砌上石牆、重新粉刷的牆面、打磨拋光上漆的門、修剪整齊的草皮和盆栽，這裡變身成了一個可以遠離塵世的棲身之所。
可惜了這麼一片美麗的大自然，原本的老屋是沒有後院的設計的。老屋的背後只有死氣沈沈的木板結構，連個窗戶都沒開呢！
最棒的改變就在這裡了，這裡多建造了一個平台，讓房子能與大自然連接形成後院。平台上方也不忘奢侈地搭上遮板，不論晴雨都能讓人在戶外待得久一些。木頭的平台和一旁的木頭柱子也延伸了鄉村的樸實感。
平台上設置了用餐的地方，選用柳條編織的椅子和木頭桌子，更無違和的融入後院景致。後方的河流透著沁涼的感覺，鄰近的大樹提供了遮蔭，是不是已經可以想像這張餐桌在夏日的午後會有多熱鬧愉快呢？
原本的老屋正門，你就只會看到這裡是苔蘚稱霸的世界，在每一處縫隙角落裡，綠綠的苔蘚讓整個地方看起來糟夠了。
這扇像電話亭一般的紅門是戰後的設計風格，讓這個家的門面有了新的色彩跟生命，中間的荷蘭門也確保了這個家的隱私和玄關的功能性。
建築師保留了原本裸露的樑柱結構，但是把它們都漆成了一種原始感的白色讓這裡更有鄉村風味。深色的木地板和簡單溫馨的傢具擺設讓這裡顯得讓人放鬆。
這個角落在改造前真的是讓人很頭痛的地方，到處都是垃圾與石塊好像隨時都會崩塌。
改造後的廚房是現代工業的俐落風格，兼顧了功能性的料理台、寬大的窗戶引進大量自然光，往外望就是一望無際的美麗自然景致，是不是夢想中的廚房呢？
漆白的磚牆、簡單經典的餐桌椅、用鐵件與溫潤木頭組成的桌子，一起建構了這區美麗的餐廳。架子上整齊地擺放了必需品，整體簡約的設計讓這個角落有種復古的鄉村風情。
這個臥室用了白色的織品和大床塑造了柔軟溫馨的感覺。床頭的部分用的是本來作為掛架的竿子，簡單的床邊桌、收納櫃不讓這裡太喧囂誇大，稍微暗色的木地板讓這個臥室的色調能夠安穩下來、撫平你的夢境。
這間在波蘭的改造案例真的是在復古與現代功能性之前達到了完美平衡，能更在大自然中有這麼一個懷舊的棲身之所真的是很幸福的事呢！尋找更多鄉村小屋的靈感，延伸閱讀：以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋