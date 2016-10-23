鄉村度假住宅再發現！荒野老屋變身世外桃源

現在流行的老屋翻修其實每一個案例都經過了重重考驗，不只是翻新搖搖欲墜的老房子而以，還要能同時保留老屋特有的歷史魅力與實用性，那才會是成功的翻修。今天要介紹的案例原本是一間被荒煙蔓草淹沒的鄉村老屋，經過AA S. C. Anatol Kuczynski Anna Kuczynska的建築師們巧手改造，得以蛻變成同時擁有現代功能又保留復古韻味的美麗住宅，一片蓊鬱的綠意中這裡就像世外桃源一般迷人，快來看看吧！