與自然共存之必要：彎曲自己的大器樹屋

說到跟大自然親近的房子，你可能會想到普通的度假小木屋、也可能會想到樹屋。今天要介紹的房子可以說是一間”樹屋“，這間住宅的地板和牆壁幾乎全部都是使用木材打造而成。這次操刀的IBC DESIGN 建築師們巧妙的融合了自然與人類的生活，雖然不是在高高的樹上，卻能夠讓你在城市裡感受在大自然中的愜意舒適。