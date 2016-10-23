與自然共存之必要：彎曲自己的大器樹屋

說到跟大自然親近的房子，你可能會想到普通的度假小木屋、也可能會想到樹屋。今天要介紹的房子可以說是一間”樹屋“，這間住宅的地板和牆壁幾乎全部都是使用木材打造而成。這次操刀的IBC DESIGN 建築師們巧妙的融合了自然與人類的生活，雖然不是在高高的樹上，卻能夠讓你在城市裡感受在大自然中的愜意舒適。
這棟住宅位在在日本愛知縣的一宮市，周圍是樹木繁茂的地區，是近距離感受自然得天獨厚的位置，既然選在了這麼好的地方，必定是要蓋出一棟能與這裡相稱的住宅才合理。溫暖的燈光從屋內洩出，一旁的樹木簇擁著，是不是很難想像這其實不是在森林而是在城市裡呢？
在樹木生長的這塊土地上，相鄰的兩棟建築物看起來就像一棟一樣，而這個房屋外觀用了醒目明亮的紅雪松木做為整棟住宅的外壁，整片溫潤的木色提升了質感，簡約俐落的設計和淺茶色的外觀讓門面有了非常強烈的印象。看起來是不是像平地上的樹屋呢？一圓兒時的夢想呢！
屋外的明亮溫暖延伸到了屋內。地板、橫梁和傢俱都採用木製的，在室內也強烈感受到木頭質感。溫暖的自然光線充斥了整個空間，歸功於面向花園的那面牆廣闊的落地窗。多麽慵懶啊，在夏日午後的陽光裡享受的下午多舒適。
你可能會想，在這種建地上蓋房子一定會砍掉一些樹吧？那怎麼能叫與自然共存呢？其實建築師為了避免砍掉樹木也是發揮了巧思，特意將一棟建築物如螺紋般分成兩棟就是為了避免砍伐，同時也自行種了更多樹來豐富這個小樹林，這樣對待大自然才是正確的對吧？
這麼簡單卻感覺舒心的浴室有看過嗎？能夠住在與自然如此接近的住宅裡真的是很舒適的生活，環境保護與友善自然的概念如果能落實，或許都市的擾攘也會漸漸煙消雲散的。喜歡外牆雪松木的設計嗎？延伸閱讀：打造質感生活! 以雪松木板打造而成的完美住宅