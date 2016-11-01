瓦礫土堆的整頓:廢墟變身雅緻居所

經過時間歲月的風化侵蝕，建築物的傾頹在所難免。從木屋到磚瓦土牆，從鋼筋水泥到輕鋼架，所有材質都敵不過時間的催化，因此重新設計建築的能力就更顯得重要。依據房屋的特性、結構搭配使用者與建築師的理念，老屋翻新不見得每每都能讓人讚嘆，但從改變的過程中獲得的感動卻是更有價值的。這次點子簿就要讓你看見從瓦礫堆中所找到的感動，看看廢墟化身的雅緻居所。
斑駁的牆面，廢棄的土堆，這是個極力需要改變的空間，從照片就可得知這裡從未少經歷時間無情的摧殘。所幸房屋的結構保存良好，也沒有多餘的牆面阻隔。
保留了木質天花板的設計，大膽利用曲線設計樓梯扶手，讓樓梯在這個空間裡變得相當搶眼。因為無牆面的阻隔，雖是小空間的利用，也保留的較大的即視感。
從門口望入的房屋本身，除了用斷垣殘壁來表示，似乎也很難再找得到甚麼形容詞。改造前的空間仔細感受，說不定還有靈異空間的驚悚錯覺。
改造過後的建築有種溫馨的舒適感，從客廳、餐廳連接到廚房，雖是狹長型的房屋結構，卻也巧妙的利用家具物件的擺設做出無牆面的區隔，讓每個空間都有獨特的風情。
走過所謂的摸乳巷嗎?很難想像房屋的走廊能夠如此陰暗狹小，行走在此彷彿正在探索甚麼古墓洞穴般，相當有冒險的感覺。
這裡不得不多提一次這樓梯扶手的設計，它讓狹小的連接通道成為了一個小型的裝置藝術。經過改造後或許無法增加空間的可用範圍，但透過這樣的設計，卻也能讓這樣居家的建築增添幾許富有創意的藝術氣息吧!
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