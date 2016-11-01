大自然的饗宴: 藍天作伴、林木比鄰的平房

美國心理學家馬斯洛曾經調查一批有成就的成功人士，發現他們常提到曾有過的一種美好的特殊經歷，他把這種特殊的情緒體驗定意為高峰體驗，這種歡愉、滿足、超然的情緒體驗並不容易達到，但卻也發現人們容易在大自然中獲得這樣的高峰體驗。當你真的與自然融合，將會捨棄自身存在的價值，單純的為自然讚嘆、感動。這次點子簿要分享的是一棟位在輕井澤的森林建築，它以藍天為伴，以林木為鄰，居住於此說不定也能找到那屬於自己的高峰體驗。