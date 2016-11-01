大自然的饗宴: 藍天作伴、林木比鄰的平房

美國心理學家馬斯洛曾經調查一批有成就的成功人士，發現他們常提到曾有過的一種美好的特殊經歷，他把這種特殊的情緒體驗定意為高峰體驗，這種歡愉、滿足、超然的情緒體驗並不容易達到，但卻也發現人們容易在大自然中獲得這樣的高峰體驗。當你真的與自然融合，將會捨棄自身存在的價值，單純的為自然讚嘆、感動。這次點子簿要分享的是一棟位在輕井澤的森林建築，它以藍天為伴，以林木為鄰，居住於此說不定也能找到那屬於自己的高峰體驗。
建築以 L 型的設計處於林中，可以讓涵蓋的範圍較有安全感。且房屋的四周直接以林木為區隔，草坪的延伸即是森林，當不限制自己的腹地時，就能擁抱整片山林。
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露台的設計讓建築的戶外空間多了層次，你可以選擇赤腳踏在草地上感受泥土的溫度；或者拿本書就這樣趴在露台上感受清風徐徐，享受閱讀的樂趣。房屋的設計以落地玻璃為主，就算在室內也能享受滿林入目的氛圍。
輕井澤是日本的避暑勝地，想當然在冬季來臨時必然有著冷冽刺骨的溫度。利用林間的材薪，壁爐的設計更讓森林裡的元素化身成為暖身的火苗，延續了大自然的感動。
這裡設計了一座戶外的餐廳，準備豐盛的佳餚，邀請三五好友一起享受這樣被森林環抱的自然饗宴，伴著藍天白雲、蟲鳴鳥叫，還有甚麼比得過這體驗呢?
當夕陽落下，夜晚林間的靜謐祥和又是不同於日間。房屋中燈光的設計更是用間接照明的方式，讓柔和的燈光不打擾這片林中的安詳，也讓這森林建築更散發獨特的浪漫情調。