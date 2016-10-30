顛覆空間的魔法！小公寓裡也要有自己的小天地

一個從無到有的室內裝潢是一件很繁雜的事情，但是能夠看著空蕩蕩的房子漸漸變成夢想中的樣子也很令人興奮啊！在那個過程中，你有機會好好檢視你的空間，想像它的用途。

今天我們要到法國，看這個室內設計師團隊手上的案例。他們把一個年久失修的空屋轉變成一個美麗的套房，這個改造案特別的是他們完全顛覆了本來的公寓賦予的空間，讓這裡有了全新的樣貌。一起來看看吧！