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顛覆空間的魔法！小公寓裡也要有自己的小天地

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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一個從無到有的室內裝潢是一件很繁雜的事情，但是能夠看著空蕩蕩的房子漸漸變成夢想中的樣子也很令人興奮啊！在那個過程中，你有機會好好檢視你的空間，想像它的用途。

今天我們要到法國，看這個室內設計師團隊手上的案例。他們把一個年久失修的空屋轉變成一個美麗的套房，這個改造案特別的是他們完全顛覆了本來的公寓賦予的空間，讓這裡有了全新的樣貌。一起來看看吧！

一開始…

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在改造開始之前，這次的房屋是個破敗不堪的空屋，很明顯的需要經過一番整修才可以成為安全的居所，但是這裡我們至少看到了一個希望—挑高的屋頂。

創造不同的格局

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這裡我們看到了這個公寓開始有了一點雛形。基本的地板跟牆壁已經整理過、線路重新牽好。接著重頭戲來了，既然有挑高的屋頂，何不建立一個夾層呢？

驚人的結果

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完工後，漂亮的現代公寓從廢墟中誕生了。白色的牆面反射光線，讓整個空間看起來更明亮寬闊，而暗色的門、櫥櫃同時製造了對比的效果。橘色的梯子連接了夾層和樓下的空間，簡單、優雅又節省空間的樓中樓公寓就這樣完成了。

在夾層中…

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 臥室
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往上一看你就知道為什麼這個夾層實用又有趣。這個夾層當作臥室使用，其實是非常寬廣的空間，可以放下一張雙人床的床墊和床邊桌呢！用藍色和黃色的棉線構成一個富藝術感的柵欄，畢竟還是要防範一下晚上睡覺滾下床的風險。這樣的設計既有創意又有隱私，溫馨又舒適的設計是整間公寓的亮點。

完備的廚房

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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這個角落塞入了這麼一個精巧又齊全的廚房，顏色上跟整個公寓顏色統一，高對比的色彩非常有一致性。這個有趣、完備的小公寓看起來簡單，卻是經過精密的計算跟微調才能把東西都納入的，如果你喜歡這種小公寓的巧思，延伸閱讀：愛與小預算的結晶: 小倆口打造的15坪住家

焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 30 日)
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