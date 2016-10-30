黑夜中的綠洲：用亮橘色畫龍點睛的聰明住宅

想到南韓的首都，首爾，你可能會想到現代的高樓、錯綜的地鐵、大器的宮殿、傳統的寺廟和人聲鼎沸的市場。今天我們在這裡遇到了這間房子，是由一群超有創意的建築師所打造的聰明住宅。它的外觀非常搶眼，內在卻滿載著溫暖、舒適和實用的小巧思。天然木頭的使用、白色的色調、工業風的燈飾，讓這裡成為了下班後最好的避風港。有興趣嗎？來一起看看吧！
在一片綠意中，這棟建築的整面外牆用白色主宰，而屋頂用灰色鋪上。然後，我知道，那個亮橘色的色塊完全奪走了大家的視線，它用簡潔富現代感的線條和色彩宣告了搶眼的現代風格。一樓主要規劃成了兩個車位，好奢侈啊，而正門在你的右手邊，工業風的木門引領你進入這棟有趣的住宅。
這棟建築處處是各種崎嶇角度的峰迴路轉，讓這個房子有了非常多小縫隙及角落，在這些它噴上了你熟悉的這個亮橘色，這個橘色交錯在白與灰的表面之下有種活潑的趣味感。入口這裡的木頭階梯和玻璃門，配上頭頂上奇異的色彩和高低段差、草皮上的石板路和綠色草皮，這個玄關顯得非常奇特有趣！
你可以站在二樓的夾層這邊往下看，客廳在左邊、中間的餐桌緊鄰著明亮的落地窗、靠近中後這裡是廚房、左邊是書房和其他私人的區域。木質的色調讓這裡看起來很溫馨，跟外面的風格完全不一樣。玻璃門和窗戶讓充足的光線在白天滿溢著這個空間，而木頭橫梁上的這些燈飾就負責了晚上的照明。
這裡像是一個臥榻，在這個住宅裡卻扮演著客廳的功能。用一大塊柔軟的毯子、明亮色彩的抱枕、一張矮桌子，營造出了這個讓人放鬆的起居空間。樸實的原木橫梁橫亙在這個區域上方，夜晚讓上方的燈光可以打亮這個區域。可以想像這裡是一個能讓人打滾聊天的地方，與窗外灑進的陽光一起享受最舒適的午後。
這個餐廳採用了線性、俐落樣式的傢俱。餐椅用的木條有點像日式拉門的那種質感，正要覺得是個傳統風格的區域時，又發現左邊的廚房用現代簡約的線條與這裡的傳統剛好平衡。記得餐桌緊鄰著一道玻璃窗嗎？能望著窗外美景享受美食真是太奢侈了呀！
這個廚房在較低的地方，佔據了整間房子最好的視野，是不是料理者的特權？灰與白的色彩跟房子的外觀有一致性，簡潔乾淨的樣子也是一個廚房必須的。配上上方的木頭橫梁與木地板，讓這個角落的設計感更突出。
夜晚，這個房子就像是隱隱發光的綠洲，房屋的光線在橘色的反射下顯得更紅潤，讓整棟建築在黑夜中散發著平靜與溫暖的光輝。尖銳的角度、崎嶇的線條、白色與橘色的搶眼，還有透亮的玻璃讓整個房子看起來有著不羈的瀟灑感。這個韓國的住宅爆發的魅力是不是很驚人呢？一些有創意的巧思可以讓整個房子看起來這麼特別的！想要更多有創意的靈感，延伸閱讀：下鄉趣！有著天窗設計的明亮混凝土平房