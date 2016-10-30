黑夜中的綠洲：用亮橘色畫龍點睛的聰明住宅

在一片綠意中，這棟建築的整面外牆用白色主宰，而屋頂用灰色鋪上。然後，我知道，那個亮橘色的色塊完全奪走了大家的視線，它用簡潔富現代感的線條和色彩宣告了搶眼的現代風格。一樓主要規劃成了兩個車位，好奢侈啊，而正門在你的右手邊，工業風的木門引領你進入這棟有趣的住宅。