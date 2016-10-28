23 坪低預算住家: 可以盡情進行戶外活動的美好空間

家人之間的「聯繫」，可說是一種將家庭成員緊緊連結在一起的力量。將這種概念運用到住家的設計上，我們可以想像一家大小如何從室內起居到室外活動，都能夠親密地相聚在一起，享受彼此的陪伴。建築師 TENK 將這樣的想法帶入他為客戶設計的住宅方案中，使用有限的預算，便為客戶實現了願望。以下就讓我們一起來參觀這座充滿家庭溫馨感的房子！
這間可愛的住宅位於廣島縣廿日市，周邊有群山和葡萄園環繞，遠眺則與宮島隔海相望，可說是得天獨厚。有著老式斜頂的這棟建築，面積僅有 23 坪左右，佇立在充滿寧靜的鄉村環境中，讓人一看就升起一股平和的心情。
由於建築物就座落在馬路邊，為了兼顧住家的隱私，特別採取整面隔牆加上開窗的設計。為避免讓外觀看來太單調，窗戶的開設方式也採取了不對稱的設計，從室內可以清楚看到室外狀況，外面卻不易洞察室內動靜。
這裡是室內連接到室外的活動空間。外觀採用木鑲板牆打造，有著木製的寬敞陽台，天氣好時可以在此曬曬暖陽。大大敞開的門口，讓室外的自然風和陽光可以自由流洩到室內，住在這樣一棟房子裡，保證身心都愉悅到極點。
從這個角度可以看到，這個家已經將室內與室外活動結合為一。開放式的廚房前擺放了簡單的桌椅，木質空間既寬敞又明亮，孩子們在庭前嬉戲，爸媽則含笑在旁工作或休息。用餐時間一到，便可享受一頓幾近戶外野餐的美味，生活多麼愜意。
家人之間最寶貴之處，即在於彼此的聯繫與陪伴。住在這棟宅第裡，儘管不是豪門華邸，但小朋友能夠自由自在成長，享受寬敞的遊戲空間，爸媽能夠時時照料，彼此相伴，這樣的生活夫復何求？
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