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23 坪低預算住家: 可以盡情進行戶外活動的美好空間

Genie Chien Genie Chien
上平良の家, TENK TENK 客廳
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家人之間的「聯繫」，可說是一種將家庭成員緊緊連結在一起的力量。將這種概念運用到住家的設計上，我們可以想像一家大小如何從室內起居到室外活動，都能夠親密地相聚在一起，享受彼此的陪伴。建築師 TENK 將這樣的想法帶入他為客戶設計的住宅方案中，使用有限的預算，便為客戶實現了願望。以下就讓我們一起來參觀這座充滿家庭溫馨感的房子！

​外型小巧與自然風景融為一體的住家

上平良の家, TENK TENK 房子
TENK

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這間可愛的住宅位於廣島縣廿日市，周邊有群山和葡萄園環繞，遠眺則與宮島隔海相望，可說是得天獨厚。有著老式斜頂的這棟建築，面積僅有 23 坪左右，佇立在充滿寧靜的鄉村環境中，讓人一看就升起一股平和的心情。

簡單的設計兼具多功能

上平良の家, TENK TENK 房子
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傾斜的屋頂和木板的外牆構成極和諧的視覺觀感。這樣的結構不僅很有設計感，讓空間看來更豐富，而且有助於雨水渲洩，兼具了實用的功能性。

​兼顧隱私的外觀設計

上平良の家, TENK TENK 房子
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由於建築物就座落在馬路邊，為了兼顧住家的隱私，特別採取整面隔牆加上開窗的設計。為避免讓外觀看來太單調，窗戶的開設方式也採取了不對稱的設計，從室內可以清楚看到室外狀況，外面卻不易洞察室內動靜。

室內與室外的銜接

上平良の家, TENK TENK 露臺
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這裡是室內連接到室外的活動空間。外觀採用木鑲板牆打造，有著木製的寬敞陽台，天氣好時可以在此曬曬暖陽。大大敞開的門口，讓室外的自然風和陽光可以自由流洩到室內，住在這樣一棟房子裡，保證身心都愉悅到極點。

​敞亮的庭院

上平良の家, TENK TENK 露臺
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想像一下光著脚丫，走在這麼具有質感的木頭地板上，心情會有多麼舒暢！大面積的玻璃拉門顯得光亮清爽，室內外緊密相接，充滿了令人嚮往的悠閒氛圍。

簡單素材打造出空間質感

上平良の家, TENK TENK 走廊 & 玄關
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設計師在此採用很有質感的建築材料，打造出具有原木美麗紋理的隔間。樑柱和混凝土地板搭出非常樸素的觀感，和廚房裡擺放的白色流理台相互呼應，流露出家的溫馨氣氛。

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​屋簷下一家人活動的空間

上平良の家, TENK TENK 客廳
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從這個角度可以看到，這個家已經將室內與室外活動結合為一。開放式的廚房前擺放了簡單的桌椅，木質空間既寬敞又明亮，孩子們在庭前嬉戲，爸媽則含笑在旁工作或休息。用餐時間一到，便可享受一頓幾近戶外野餐的美味，生活多麼愜意。

​空間的有效運用

上平良の家, TENK TENK 客廳
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從這一側可以看到這座住宅的上下二層結構，在起居室的主要空間之外，設計師也巧妙地將周邊未用到的區塊隔起來，當作儲放家中物品的空間。

孩子自由成長的天地

上平良の家, TENK TENK 嬰兒房/兒童房
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這處閣樓空間被設計成可以讓孩子們快樂活動的空間，採取半開放式的設計，與用餐和起居空間作了區隔，爸媽可以關照到小孩，卻也讓孩子們享有一定的自由。

​生活與遊戲無縫接軌

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家人之間最寶貴之處，即在於彼此的聯繫與陪伴。住在這棟宅第裡，儘管不是豪門華邸，但小朋友能夠自由自在成長，享受寬敞的遊戲空間，爸媽能夠時時照料，彼此相伴，這樣的生活夫復何求？

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