為你納入一片綠林的和式里山木屋

住家是生活最重要的據點場所。在這裡我們吃飯、洗澡、睡覺，人生大部分的時間我們都在家裡度過。說起來，若是住得不舒適，大概就好比虛度了人生大部分時光一樣。今天想要介紹的是充分利用周圍自然環境來創造出美好居住環境的溫暖住家。
這次的住宅是由HAN環境・建築設計事務所的專家們所設計。位在琦玉縣森林公園附近的里山 (Satoyama, 是指住家、村落、耕地、池塘、溪流與山丘等混和地景) 。周圍有廣闊的森林，樹木繁茂得能枝枝葉葉伸展到住家門前。由於附近沒有大型的幹線道路或是其他住家包挾，在這裡不需要考慮到都市噪音的問題，反而是以一種全開放之姿將住宅設計得盡可能親近汲取大自然的美好。
建在這綠意盎然中的是兩層樓的木造屋。將一部份木外牆漆成黑色，雖是自然素材卻不失時尚感。一樓的空間挑高處理，並有自已獨立的屋簷，屋簷下是再日本味不過的緣廊。建築師希望這棟建築能夠兼具現代化的同時也保留傳統和式木造屋獨有的韻味。
住宅內部一眼望去看到的是溫暖的木質裝潢，除了天花板、牆壁、地板，家具的選擇也都配合選擇木頭材質這樣質樸自然的風格，走在房子裡面好像被暖暖的樹給擁抱住了一樣。
雖然木質品占滿了幾乎所有的居家空間，但還是有一部份的例外，那就是一樓的土間。土間與室外地面齊高，是聯繫屋內外重要的過渡區，在視覺上也延伸了居住空間的寬敞度，似乎把室外的土地也一起納進了室內。
發揮跟土間類似的居中效果的還有緣廊，雖然整個緣廊已是屬於室外的一部份，但上方有足以擋陽擋雨的屋簷，讓人能放心坐下來打開啤酒踢踢腳聊聊天。從緣廊只要拉開大片落地玻璃窗就能夠自由進出屋內外，即便關上玻璃窗，從室內還是能夠與大自然零距離、清楚得看到屋外一草一木除了與室外的緊密連結，屋內的樓中樓設計也讓兩層樓間更有對話感。不論是一樓或二樓，建築師盡可能不做任何密閉式牆壁隔間，避免破壞空間的流動寬敞性。住在這樣的房子裡，想必有再多的煩惱也能消融於屋內的寬敞舒適與屋外成片綠意中了吧！。
除了與室外的緊密連結，屋內的樓中樓設計也讓兩層樓間更有對話感。不論是一樓或二樓，建築師盡可能不做任何密閉式牆壁隔間，避免破壞空間的流動寬敞性。住在這樣的房子裡，想必有再多的煩惱也能消融於屋內的寬敞舒適與屋外成片綠意中了吧！
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