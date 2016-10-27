10 個擁有整潔住家的人的好習慣

每個早晨要減少手忙腳亂發生遲到的風險，就是先整理好你的衣櫃。只要把毛衣、褲子和 T 恤等，按照它們的屬性分類儲放好，珠寶首飾也依不同類型歸位，需要時只要一伸手，便可找到你的目標，還可減少遺失小東西的風險。

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