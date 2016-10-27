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10 個擁有整潔住家的人的好習慣

Genie Chien Genie Chien
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對我們許多人來說，家中物品堆得亂七八糟，看起來就煩悶！理想的情况下，大家都想要一個乾淨整潔的家，但是現在多數公寓都不是很寬敞，要把一個家維持得乾淨有條理，顯然得費一些腦筋。今天我們為你整理了 10 個好習慣，只要好好下點功夫，你也可以把住家打理得有條不紊。現在就一起來看看吧！

​讓襪子以抽屜為家

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你是不是常在出門前找不到一雙想穿的襪子呢？如果平時你就把襪子好好整理妥當，放進抽屜裡，出門前就再也不用花上許多時間，翻箱倒櫃只為一雙襪子了。

​整潔的入口處

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Jolanda Knook interieurvormgeving

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家裡的入口走廊最容易堆積雜物，進門感到疲累了，東西隨手一放，久而久之就越來越雜亂。解決這個問題的方法很簡單，只要在門後的牆壁上裝置幾個掛鉤，就可以把日常需要的東西，像是圍巾、購物袋、外套和鑰匙等一一歸位，再也不會找不到，或是零亂到令人心煩。

把儲物的箱子堆疊起來

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這是一個超級簡單的方法，只要把物品放到可供儲放的箱子裡，再把它們堆疊起來，需要用時就打開取用，方便又順手！

​展示出辦公用品和檔案

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辦公用品並不見得總是要藏在抽屜裡。你可以把書籍、資料夾、檔案盒都擺出來，只要把它們依照顏色、類型及大小，分門別類整齊地放好或堆疊，看起來就會很美觀大方。

找出可以運用的空間

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在你裡一定會有一些意想不到的空間，可以拿來善加運用。像是照片裡的這處壁爐，設計師在它旁邊打造出超棒的書櫃，可以擺放大量的書籍、資料夾和其他日常用品，就是充分利用住家空間的妙方。

​壁上的掛架

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小公寓尤其要懂得運用牆壁，增加可以存放東西的空間。在牆壁上釘掛一座小掛架，就可以拿來擺放許多東西。這些掛架有許多類型，你可以選擇適合你房間的大小和顏色，創造出美麗和諧的視覺。

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將雜物集中到一處

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要保持公寓整潔的最好方法之一，就是把雜七雜八的東西，通通集中到一個特別的地方。也許你的辦公桌會因此顯得有些零亂，但家中其他地方就可以相對維持整齊了。

​把相同的東西集中在一起

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為了防止家中雜物亂竄，你可以準備各種大小的儲存盒，把同類的雜物放在同一個盒子裡，例如：照片、雜誌、文具，都擺放進它們各自的盒子裡，如此一來，要找的時候也會更方便。

將衣物堆疊好掛起

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衣物經常是製造雜亂的元兇，只要把衣服類整理好，許多空間都會立馬變得整齊乾淨。你可以買一個設計師的櫥櫃，將你的衣物分門別類堆疊或掛得整整齊齊，看起來有如一座衣物展示間！

把衣櫃打理得有條有理

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Camila Chalon Arquitetura

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Camila Chalon Arquitetura
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每個早晨要減少手忙腳亂發生遲到的風險，就是先整理好你的衣櫃。只要把毛衣、褲子和 T 恤等，按照它們的屬性分類儲放好，珠寶首飾也依不同類型歸位，需要時只要一伸手，便可找到你的目標，還可減少遺失小東西的風險。

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