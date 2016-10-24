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9 間特色獨具的廚房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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許多人可能認為廚房的功能性與實用性比美觀還來得重要，但是我們其實不太認同這樣的觀點。廚房除了可以有良好的動線與收納，還有齊全的家電外，也可以充滿特色。只需要在色彩以及素材上著手，你就能讓廚房的空間更有專屬的個人魅力。今天我們整理了 9 間特色獨具的廚房，不論你傾心於現代風、鄉村風或是工業風，你都能找到適合你的特色廚房。

現在就讓我們出發，一起探索不同於制式化廚房的好設計!

1. 高光感廚房

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 現代廚房設計點子、靈感&圖片
r79

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這間廚房就像是上了十分滋潤的護膚油一樣閃閃發亮! 設計師選用的光亮的流理台與地面，以及油亮的反射櫥櫃讓這個料理的空間充滿奢華感。

2. 伸縮桌面

homify 廚房桌椅
homify

homify
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這間有著鮮豔藍色的廚房最特別的地方便是藏在中島桌面中的伸縮式餐桌，這樣的設計十分適合小面積的家，而且也非常方便。

3. 鋼鐵風格

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

這間使用大量鋼鐵做為主要素材的廚房讓人看得目瞪口呆! 而可以阻擋氣味與油煙飄散的透明玻璃阻隔版的設計，是不是很有專業廚房的感覺呢?

4. 鄉村風情

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani 廚房長凳套
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

大面積的乳白色系統櫃搭配建築本身的結構，這間廚房是熱愛鄉村風的你值得效法的設計。

5. 鮮艷顏色

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

誰說廚房只能白? 何不學習這個將各種不同鮮艷顏色抹上儲物櫃，然後搭配深色牆面的設計? 你的廚房絕對會讓所有人都讚嘆不已!

6. 散發專業感的廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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鐵製的系統櫃以及置物板，來到這間廚房，會以為自己是不是置身高級餐廳的廚房呢!

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7. 別緻可愛

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio 廚房
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

白色的磁磚讓這間廚房看起來特別別緻可愛，而粉紅色的冰箱更是亮點之一。如果你想讓空間更有特色，那麼選擇幾何圖形的地板，能讓廚房更為獨一無二。

8. 圖樣磁磚地板的魅力

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores 廚房
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

圖樣磁磚地板配上紅色系的儲物櫃以及磚牆，這間廚房充滿許多不同的元素，卻又不會讓人覺得太誇張。

9. 白與黑

Креатив лофта, AbcDesign AbcDesign 廚房
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

白與黑的搭配是這間廚房的重點魅力，將許多調味料以及酒瓶等等物品都能展示出來的收納設計更叫人愛不釋手。

延伸閱讀: 8 個必看的田園風廚房

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