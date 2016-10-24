許多人可能認為廚房的功能性與實用性比美觀還來得重要，但是我們其實不太認同這樣的觀點。廚房除了可以有良好的動線與收納，還有齊全的家電外，也可以充滿特色。只需要在色彩以及素材上著手，你就能讓廚房的空間更有專屬的個人魅力。今天我們整理了 9 間特色獨具的廚房，不論你傾心於現代風、鄉村風或是工業風，你都能找到適合你的特色廚房。

現在就讓我們出發，一起探索不同於制式化廚房的好設計!