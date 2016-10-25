“被動式房屋”一詞對你來說是不是還很陌生呢？這個極有可能是未來的住宅趨勢的房屋類型僅需很少的能源即可維持舒適的室內環境。由於被動式房屋有非常優異的保溫隔熱性能和高效率的熱回收系統，因此房屋全年幾乎不需要使用冷暖氣。被動式房屋的主要目的是帶給人們健康與舒適的生活環境，依此這種類型的房屋通常能提供室內良好的空氣，避免霉菌的孳生，而它也有調節溫度的絕佳功能。被動式房屋的室溫在冬天通常能維持在 20 度以上，夏天則為 25 度以下，而室內也不應有冷風存在。

這次的點子簿要帶你來到韓國，參觀一間有強大節能功能的被動式房屋。負責此專案的建築師除了設置了節能的設備外，也打造出一間外觀出眾的住宅。

讓我們一起看看這間房子的更多細節…