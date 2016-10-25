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被動式房屋的秘密

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 臥室
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“被動式房屋”一詞對你來說是不是還很陌生呢？這個極有可能是未來的住宅趨勢的房屋類型僅需很少的能源即可維持舒適的室內環境。由於被動式房屋有非常優異的保溫隔熱性能和高效率的熱回收系統，因此房屋全年幾乎不需要使用冷暖氣。被動式房屋的主要目的是帶給人們健康與舒適的生活環境，依此這種類型的房屋通常能提供室內良好的空氣，避免霉菌的孳生，而它也有調節溫度的絕佳功能。被動式房屋的室溫在冬天通常能維持在 20 度以上，夏天則為 25 度以下，而室內也不應有冷風存在。

這次的點子簿要帶你來到韓國，參觀一間有強大節能功能的被動式房屋。負責此專案的建築師除了設置了節能的設備外，也打造出一間外觀出眾的住宅。

讓我們一起看看這間房子的更多細節…

你絕對猜不到！

homify 房子
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這間房子的外觀看起來似乎就像是一般的住宅一樣，但是你絕對猜想不到，它其實是由絕緣板所搭建而成的，因此對生態十分友善。

起居空間

homify 餐廳
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這個家有大面積的落地窗，因此自然光可以進駐室內，然而為了防止屋內過於炎熱或是寒冷，建築師也在窗戶安裝了絕緣板。在室內的風格方面，以白色與木頭為主用色以及素材，簡單卻又溫馨舒適。

廚房與餐廳

homify 廚房
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走到了餐廳與廚房的開放式空間裡，木頭的家具與系統櫃是來自大自然的質地，而深色的磁磚牆面則是一種以建材區分生活區塊，卻又不需要搭起牆面的好方式。Ｌ型的廚房也讓料理的人能夠更有效率地烹調食物。

浴室

homify 浴室
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注重節能的家也可以看起來十分時尚，而浴室的空間就證明了這個論點。白色的牆面有不一樣的紋理，而馬桶後方的磁磚牆面是讓浴室更有個人特色的小心機。

每一個轉角都是好品味

homify 走廊 & 玄關
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不管是主要的生活空間或是樓梯間，每個角落都藏有好品味，例如這美麗的類水晶燈就是設計師的巧思。

大膽的選擇

homify 臥室
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設計師為臥室選擇了大膽的顏色，卻一點也不會顯得壓迫。

陽台

homify 露臺
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寬敞的陽台有著大量的木頭元素，絕對是家中最讓人放鬆的角落。

延伸閱讀：愛地球！對環境友善的混凝土住宅

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房子

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客廳

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廚房

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