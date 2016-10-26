騙很大！藏在傳統穀倉外形下的現代住宅

座落在郊區的這間有著傳統穀倉外形的家，如果不近距離欣賞的話，可能真的會以為裡面住的是農作物而不是人！這間穀倉裡面沒有農業設施，反而是十分現代的居家裝潢。
如果你喜歡新舊交會的風格的話，那麼這間結合傳統與現代的穀倉外形的現代住宅，應該能一圓你的美夢。傳統的穀倉外形，與現代的室內設計，究竟會產生矛盾的衝突，還是異常的和諧？！現在就讓我們一探究竟吧～
雖然說建築的架構是取自於傳統的穀倉建築，但是在顏色方面，上了深灰色的木板充滿了現代感，而落地窗與牆面的方形窗戶也很有現代簡約的幾何造型感。
夜晚來臨的時候，牆面上不同大小的方形窗戶散發著室內的黃光，從遠方看來趣味橫生。露臺的區塊則加了照明設備，即使在晚上也能在戶外享受自然的空氣與涼爽的微風。
與室內幾乎毫無隔閡感連結起來的木頭露台絕對是這個家最愜意的好空間。露臺上擺放的充滿設計感的特色座椅是來自現代的元素，仔細一看穀倉的外牆，你會發現它是以磚頭堆砌而成，然而因為上了深灰色，因此一點也沒有過時的感覺。
室內的氛圍與穀倉的外觀天差地遠，大量的使用木頭讓家裡散發著柔和的溫暖。而在此，建築師所開的正方形與長方形的空格，則與剛才我們從外面所看到的窗戶互相呼應。
浴室的空間也充滿了原木的風味，環繞四周的木頭讓人有置身芬蘭桑拿浴的錯覺，牆上開的小窗則確保浴室的通風良好，也不會太過潮溼。
最後我們要看的是通往臥室的走道空間，在此可以欣賞到建築的三角屋頂的俐落線條，以及充滿現代感的圓錐柱以及燈具。這些簡單卻特色獨具的細節，讓室內散發著獨一無二的魅力。
你是不是也跟我們一樣，愛上這種結合現代與傳統的住宅呢？
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