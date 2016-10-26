騙很大！藏在傳統穀倉外形下的現代住宅

最後我們要看的是通往臥室的走道空間，在此可以欣賞到建築的三角屋頂的俐落線條，以及充滿現代感的圓錐柱以及燈具。這些簡單卻特色獨具的細節，讓室內散發著獨一無二的魅力。

你是不是也跟我們一樣，愛上這種結合現代與傳統的住宅呢？

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