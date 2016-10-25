下鄉趣！有著天窗設計的明亮混凝土平房

我們都知道自然光可以帶給一個家更強大的生命力，也能帶給居住的人更愉悅的心情，但是要提升室內的明亮度是需要一定的技術與創造力，才能設計出讓陽光微笑進駐的家。

日本的建築公司 Miyuki Design 位於岐阜，是十分在行與陽光打交道的專家。 今天我們要欣賞的便是他們的傑作之一，一個寬敞、簡約，卻有著天窗設計的明亮混凝土平房。

除了天窗的設計外，這個家還有大的滑動門，而淺色的木材以及白色的牆面也是這個家的簡約設計。事不宜遲，現在就來看看專家們如何讓這間平房變得更加美好。