下鄉趣！有著天窗設計的明亮混凝土平房

我們都知道自然光可以帶給一個家更強大的生命力，也能帶給居住的人更愉悅的心情，但是要提升室內的明亮度是需要一定的技術與創造力，才能設計出讓陽光微笑進駐的家。
日本的建築公司 Miyuki Design 位於岐阜，是十分在行與陽光打交道的專家。 今天我們要欣賞的便是他們的傑作之一，一個寬敞、簡約，卻有著天窗設計的明亮混凝土平房。
除了天窗的設計外，這個家還有大的滑動門，而淺色的木材以及白色的牆面也是這個家的簡約設計。事不宜遲，現在就來看看專家們如何讓這間平房變得更加美好。
這間混凝土平房有著非常簡約的線條與顏色，混凝土的牆面配上灰色的屋頂，以及木頭的露臺地板與門框，讓人一看就感到十分舒適自在。
我們一進到屋內，迎面而來的便是沐浴在陽光之中的經典白色與淺色的木頭。天花板的設計十分華麗也帶有層次，天窗負責在白天引進光線，而天花板上的聚光燈照明則在夜晚時以溫暖的黃光照亮家中的角落。除了有實際的功能外，黑色亮面的燈具則讓偏淺色調的家有個不一樣的顏色。這個家的家具也與建築的設計風格一樣，十分簡約：簡單的椅子和折疊式的桌子具備良好的功能性。
面向餐廳的廚房加強了家人之間的互動性，潔白的廚房流理台讓屋主能隨時注意到污漬。廚房對面的內嵌式儲藏櫃可以擺放各類的餐盤，功能強大。
從這個角度來看，我們真的能感受到室內空間有多寬敞和簡潔。 淺色的木地板與室外露臺幾乎銜接在一起，中間只有滑動門的軌道，因此讓室內的人也能清楚感受著戶外的空氣。在這個空間中，我們可以感受到無限的平靜。
浴室讓人聯想到一個寧靜的水療空間。 白色和木質表面依舊是這個區塊的主要素材，但是設計師添加了薄荷綠色的色調和鵝卵石灰色地板，讓浴室有不同特色，卻依舊可以讓人放鬆。
由於巧妙的格局設計，毗鄰起居區的臥室看起來相當寬敞。在此也有小天窗的設計，因此臥室也十分明亮。
最後看到的是適合讓人打坐冥想的榻榻米房，這裡居然大膽地使用了深色系的牆面，由於其他牆面一就是白色系，因此榻榻米房仍然維持著其柔和的個性。
如果能住在這個家裡，應該能夠好好地放鬆，回歸原始吧？！
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