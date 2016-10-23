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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 23 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Black
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食衣住行是人生中最要的四件大事，homify 的宗旨就是希望你在住的方面能夠享受到更好的美感與質感，也因此每天線上雜誌的文章都會提供大家不同的佈置或是設計靈感。

每一週的焦點排行榜時間，是了解大家的取向的好機會。這一週我們發現各位讀者的確十分渴望能擁有屬於自己的獨棟住宅，不論大小與否，能夠有一個獨立的空間是所有人的十分嚮往的夢想。

在美好且慵懶的星期日上午，就讓我們一起回顧本週最受好評的點子簿吧!

1. 暗藏許多驚喜的小空間

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

愛與小預算的結晶: 小倆口打造的 15 坪住家為我們展示了小空間的無窮魅力。設計師將許多創意發揮在這個專案上，而最讓我們感到驚喜萬分的就是寵物專屬的樓梯設計! 

2. 20 個家，20 種滋味

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

3D 圖是讓你在構思新家的時候，不需要空憑想像就能一窺設計理念被體現的實際模樣的方式。在這本點子簿中，我們提供給你 20 個風格迥異，由不同專家所提供的住宅 3D 圖，也許你也會找到你的夢想之家喔!

3. 猜不出真面目的家

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl 房子
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

光是看這間房子的外貌，應該沒有人會猜想得到這是間五個月就能完工的預置屋。傳統的義大利鄉間住宅的外觀，搭配上低成本的造價，是不是你所夢寐以求的呢?

還沒看過這本點子簿? 請點: 預置屋: 5 個月內完工的溫暖空間

4. 門面很重要

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 房子
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

一個家的門面是最重要的，在15 個絕佳的大門設計一文中，我們帶你欣賞 15 種不一樣的門面，不知道你最喜歡的是哪一個呢?

5. 森林中的黑珍珠

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Black
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

這間住宅結合了日系的傳統與現代之美，坐落在森林中的它，訴說著深色系以及木頭的美好。在這樣的家中，似乎能夠都享受平靜的感覺。

深呼吸，到森林裡放鬆: 森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋

一間絕美的家庭住宅

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