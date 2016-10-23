焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 23 日)

食衣住行是人生中最要的四件大事，homify 的宗旨就是希望你在住的方面能夠享受到更好的美感與質感，也因此每天線上雜誌的文章都會提供大家不同的佈置或是設計靈感。

每一週的焦點排行榜時間，是了解大家的取向的好機會。這一週我們發現各位讀者的確十分渴望能擁有屬於自己的獨棟住宅，不論大小與否，能夠有一個獨立的空間是所有人的十分嚮往的夢想。

在美好且慵懶的星期日上午，就讓我們一起回顧本週最受好評的點子簿吧!