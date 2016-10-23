焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 23 日)

食衣住行是人生中最要的四件大事，homify 的宗旨就是希望你在住的方面能夠享受到更好的美感與質感，也因此每天線上雜誌的文章都會提供大家不同的佈置或是設計靈感。
每一週的焦點排行榜時間，是了解大家的取向的好機會。這一週我們發現各位讀者的確十分渴望能擁有屬於自己的獨棟住宅，不論大小與否，能夠有一個獨立的空間是所有人的十分嚮往的夢想。
在美好且慵懶的星期日上午，就讓我們一起回顧本週最受好評的點子簿吧!
愛與小預算的結晶: 小倆口打造的 15 坪住家為我們展示了小空間的無窮魅力。設計師將許多創意發揮在這個專案上，而最讓我們感到驚喜萬分的就是寵物專屬的樓梯設計!
光是看這間房子的外貌，應該沒有人會猜想得到這是間五個月就能完工的預置屋。傳統的義大利鄉間住宅的外觀，搭配上低成本的造價，是不是你所夢寐以求的呢?
還沒看過這本點子簿? 請點: 預置屋: 5 個月內完工的溫暖空間
一個家的門面是最重要的，在15 個絕佳的大門設計一文中，我們帶你欣賞 15 種不一樣的門面，不知道你最喜歡的是哪一個呢?
這間住宅結合了日系的傳統與現代之美，坐落在森林中的它，訴說著深色系以及木頭的美好。在這樣的家中，似乎能夠都享受平靜的感覺。
深呼吸，到森林裡放鬆: 森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋