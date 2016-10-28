11 種以小預算讓浴室充滿奢華感的方法

你曾否想過如何讓你的浴室看來非常豪華，卻又不讓荷包大失血？事實上這個想法很容易實現，只要選用有質感的浴室配件，就能夠輕鬆改造一間浴室，讓它看來很有設計感。但是究竟什麼樣的家飾品可以創造奢豪氣派的格調，卻又不必花大錢呢？ homify 為你蒐集了 11 個簡單的方法，讓你只需為你的浴室花上一點預算，就讓奢華感直線飆升。現在就一起來看看這幾個訣竅吧！
竹製的木簾散發出一種很樸實、很自然的感覺，天然材料一進駐這個空間，和周遭的木質材料及天然石牆構成絕美的搭配。
像這樣把毛巾卷起來，感覺就好像住進了一家五星級飯店，看到浴室裏堆著漂亮的毛巾，心情馬上變得不一樣了！
在托盤上擺上一個可愛的香水瓶、漂亮的玻璃瓶，再加上幾條捲起的毛巾，或許再來點蠟燭，氣氛變得超浪漫！
許多人的浴室中，混搭了過多不搭調的毛巾和浴室布品，使得浴室看來無比零亂。改善的辦法就是換一套搭襯的毛巾、踏墊和其他布品，使用同一色調便能夠創造出相融的格調。
購置有許多抽屜的櫥櫃，並使用小的分隔來將雜物分門別類，桌面就變得整潔又體面。
選擇色彩和諧的用品，擺飾到櫃面上，像照片中這些柔和的中性色系散發出溫馨的感覺，就是非常完美的搭配。
豪華的衛浴間不會使用刺眼的照明設備。你可以考慮添加一具自然系的燈罩，讓柔和的光線在空間裡灑下溫柔的氛圍。
條形燈管是創造特殊氣氛的最佳工具。把它們隱藏到櫃架或是鏡子背面，讓它們發射出隱隱約約的光芒，可以營造出光亮又溫馨的氛圍。
豪華吊燈所創造出的效果，是其他照明燈具所無法相比！它的奢華曲線和不朽的風格，為浴室添加上經典的優雅氣質。如果能把舊的吊燈塗成白色，奢華感立馬加倍！
在浴室內增添一些自然元素，像是一株美麗的室內植物，是為空間加上亮麗觀感的簡單辦法。選擇白色的花朵，搭配有著光澤的金屬花瓶，視覺上立刻一亮！
一個豪華浴室必然要有優雅的香味，在空間中徐徐擴散出溫柔迷人的味道，很容易創造奢華氣氛，選擇帶有金屬亮澤的器皿更是一大加分。
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