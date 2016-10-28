你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

11 種以小預算讓浴室充滿奢華感的方法

Genie Chien Genie Chien
Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES 衛浴浴缸與淋浴設備 陶器 Brown
Loading admin actions …

你曾否想過如何讓你的浴室看來非常豪華，卻又不讓荷包大失血？事實上這個想法很容易實現，只要選用有質感的浴室配件，就能夠輕鬆改造一間浴室，讓它看來很有設計感。但是究竟什麼樣的家飾品可以創造奢豪氣派的格調，卻又不必花大錢呢？ homify 為你蒐集了 11 個簡單的方法，讓你只需為你的浴室花上一點預算，就讓奢華感直線飆升。現在就一起來看看這幾個訣竅吧！

1. 添加一個竹簾

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery 浴室
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

竹製的木簾散發出一種很樸實、很自然的感覺，天然材料一進駐這個空間，和周遭的木質材料及天然石牆構成絕美的搭配。

2. 將毛巾卷得漂漂亮亮

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES 衛浴浴缸與淋浴設備 陶器 Brown
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

像這樣把毛巾卷起來，感覺就好像住進了一家五星級飯店，看到浴室裏堆著漂亮的毛巾，心情馬上變得不一樣了！

​3. 擺上一個托盤

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo 衛浴裝飾品
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

在托盤上擺上一個可愛的香水瓶、漂亮的玻璃瓶，再加上幾條捲起的毛巾，或許再來點蠟燭，氣氛變得超浪漫！

4. 採用搭襯的毛巾布品

homify 衛浴布織品與配件
homify

homify
homify
homify

許多人的浴室中，混搭了過多不搭調的毛巾和浴室布品，使得浴室看來無比零亂。改善的辦法就是換一套搭襯的毛巾、踏墊和其他布品，使用同一色調便能夠創造出相融的格調。

​5. 運用抽屜分隔整理雜物

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH 衛浴儲藏櫃
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

購置有許多抽屜的櫥櫃，並使用小的分隔來將雜物分門別類，桌面就變得整潔又體面。

6. 運用色彩搭配

Marble Vanity Unit Ligneous Designs 衛浴儲藏櫃
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

選擇色彩和諧的用品，擺飾到櫃面上，像照片中這些柔和的中性色系散發出溫馨的感覺，就是非常完美的搭配。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 掩蓋起刺眼的燈光

Dream Bathroom, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge 衛浴照明
Sculleries of Stockbridge

Dream Bathroom

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

豪華的衛浴間不會使用刺眼的照明設備。你可以考慮添加一具自然系的燈罩，讓柔和的光線在空間裡灑下溫柔的氛圍。

8. 在櫃架和鏡子後面裝上便宜的燈管

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片 石器 Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

條形燈管是創造特殊氣氛的最佳工具。把它們隱藏到櫃架或是鏡子背面，讓它們發射出隱隱約約的光芒，可以營造出光亮又溫馨的氛圍。

​9. 將舊式吊燈漆成白色

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

豪華吊燈所創造出的效果，是其他照明燈具所無法相比！它的奢華曲線和不朽的風格，為浴室添加上經典的優雅氣質。如果能把舊的吊燈塗成白色，奢華感立馬加倍！

​10. 添加一些華麗感的白色植物

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 衛浴浴缸與淋浴設備
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

在浴室內增添一些自然元素，像是一株美麗的室內植物，是為空間加上亮麗觀感的簡單辦法。選擇白色的花朵，搭配有著光澤的金屬花瓶，視覺上立刻一亮！

11. 添加一些優雅的香味

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片 MDF Beige
homify

homify
homify
homify

一個豪華浴室必然要有優雅的香味，在空間中徐徐擴散出溫柔迷人的味道，很容易創造奢華氣氛，選擇帶有金屬亮澤的器皿更是一大加分。

如果你想為住家增添一些優雅和諧的格調，一定不能錯過以下文章：

12 個為你的牆面增加質感的方法

10 個讓你敬佩的絕美樓梯

10 個擁有整潔住家的人的好習慣
喜歡這些讓浴室看來華美的簡單辦法嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了