11 種以小預算讓浴室充滿奢華感的方法

你曾否想過如何讓你的浴室看來非常豪華，卻又不讓荷包大失血？事實上這個想法很容易實現，只要選用有質感的浴室配件，就能夠輕鬆改造一間浴室，讓它看來很有設計感。但是究竟什麼樣的家飾品可以創造奢豪氣派的格調，卻又不必花大錢呢？ homify 為你蒐集了 11 個簡單的方法，讓你只需為你的浴室花上一點預算，就讓奢華感直線飆升。現在就一起來看看這幾個訣竅吧！