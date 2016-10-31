14 件客人最討厭的事情

邀請客人來家作客本來是一件好事，可是大家可能會忽略了不少細節，影響客人對家裡的觀感和印象。雖然說每個人的習慣不盡相同，可是我們還是整理了 14 件客人一般最討厭、大家也最容易忽略的小事情。讓我們一起從中學習，做個讓客人盡興而歸的主人家吧！