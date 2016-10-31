14 件客人最討厭的事情

邀請客人來家作客本來是一件好事，可是大家可能會忽略了不少細節，影響客人對家裡的觀感和印象。雖然說每個人的習慣不盡相同，可是我們還是整理了 14 件客人一般最討厭、大家也最容易忽略的小事情。讓我們一起從中學習，做個讓客人盡興而歸的主人家吧！
如果閘門或者大門的電鈴失靈 ，要客人在屋外站個老半天那有多尷尬！難不成要他們一直猛敲或大吼嗎？趕快檢查一下電鈴吧！
在玄關的那一堆凌亂的鞋子直接影響第一觀感，臭熏熏的鞋味更是令人不敢恭維。不如像上圖一樣，花點心思設計足夠的鞋子收納空間吧！我們歡迎你在homify找專業幫手喔！
盡量把客廁設立在容易到達的地方，比如果說客廳附近的位置吧！你也不想客人要圍繞房子一周，甚或要經過你的臥房才找到個合適的地方方便一下吧！
如果客人洗澡或者如廁到一半才發現沒有毛巾、沒有衛生紙，這樣子對他們來說有多尷尬啊！
或者客人來訪之前你沒有足夠的時間好好地把房子從頭到尾的打掃一次吧？那記得要好好把那堆亂七八糟的東西隱藏起來，比如說衣櫥，但千萬不要把櫃門打開讓雜物排山倒海地湧現於眼前啊！
我們建議你為客人打造一個友善輕鬆的環境，其實真的不需要大陣仗地為客人準備過於嚴肅的正式晚餐和擺盤，說不定客人根本不懂沙拉叉子、主菜叉子、蛋糕叉子、水杯、紅酒杯、烈酒杯等等的分別啊，不要為他們製造過多壓力！
華人的社會裡面，客人為大，而主人家也很少會讓客人幫忙打點些什麼。可是如果客人真的很友善的希望幫幫忙，而主人卻一而再再而三地堅拒幫忙，這樣卻會有點矯枉過正呢。不妨讓客人參與一下，比如說一起準備晚餐吧！
對我們來說，矮沙發方便臥躺。可是對於上了年紀的客人來說，這樣一坐不知道要花多少時間氣力才能重新的站起來呢！
何必要打腫臉充胖子，假裝你很懂藝術似的呢？如果跟客人聊天室內的裝潢擺設，自己卻頓時啞口無言，那真的很尷尬！
每個人喜歡的音樂風格都不一樣，除非你真的很懂客人的口味，否則不要一廂情願地放自己喜歡的古典樂或者死亡金屬來轟炸客人的耳朵啊！
「怪你過份美麗，如毒蛇狠狠箍緊彼此關係‥‥‥」張國榮唱出美麗有罪，如果你的房子真的太美，客人們可能會捨不得離開以外，甚至會開始嫌棄自己的房子‥‥‥好啦我們承認第 14 點是有點在鬧啦！可是要謹記以上的要點，讓客人能夠愉快的作客喔！
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